ولي عهد عجمان يعزي في وفاة حميد سعيد النعيمي

عجمان (وام)

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أمس، واجب العزاء إلى عبدالله ومحمد وسيف وأرحمة وأحمد سعيد النعيمي في وفاة أخيهم حمید، رحمه الله.

وعبّر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، لدى زيارته مجلس العزاء بمجلس أمين الشرفاء في منطقة مشيرف بعجمان، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ حميد بن عمار النعيمي، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، ويوسف النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.