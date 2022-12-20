الدورة السابعة من مهرجان «حتّا للعسل» تنطلق 27 ديسمبر

دبي (الاتحاد)

تستعد بلدية دبي لإطلاق الدورة السابعة لمهرجان حتّا للعسل، الذي تمتد فعالياته من 27 إلى 31 ديسمبر 2022، وسط مشاركة أكثر من 50 نحالاً من مختلف إمارات الدولة، والهادف إلى دعم قطاع إنتاج عسل النحل على مستوى الدولة، ويأتي في إطار الحرص على تقديم مختلف سبل الدعم المتنوعة للصناعات المحلية التي تشتهر بها منطقة حتّا، ويسهم في فتح المزيد من الفرص الاقتصادية الواعدة أمام سكانها.

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: «يعد تطوير حتّا وتنمية فرصها الاقتصادية من الأهداف الرئيسية على أجندة حكومة دبي في الوقت الذي تمثل فيه المنطقة إحدى أهم الوجهات السياحية المتميزة في الإمارة، في ضوء ما تتمتع به من خصائص وسمات فريدة».

وأضاف: «تجسّد بلدية دبي من خلال المهرجان التزامها بتعزيز منطقة حتّا، كونه يعد من أبرز الفعاليات الرامية إلى دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية في المنطقة، فالحدث يشكّل فرصةً نموذجية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال إنتاج العسل، وتسليط الضوء على أحدث الطرق التي تعزّز جودته، فضلاً عن عرض أصناف متنوعة من منتجات مناحل حتّا والترويج لها بما يدعم مردودها الاقتصادي».

استقبال الزوار

يتزامن المهرجان مع حملة «وجهات دبي»، التي ينظمها «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وتشكل منطقة حتّا محوراً مهماً كوجهة رئيسية من وجهات الجذب في دبي بما تتمتع به من مقومات طبيعية وتراثية وما تحتفظ به من عادات وتقاليد أصيلة لأهل الإمارات عموماً وفي حتّا الذي يُعتبر إنتاج العسل من أعرق صناعاتها لكونها تشتهر بإنتاج أجود أنواعه.

ويستقبل المهرجان الزوار خلال فترة إقامته اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثامنة مساءً في قاعة حتّا التابعة لبلدية دبي. وتشمل الفعاليات المصاحبة للمهرجان هذا العام: فعالية سوق الأُسر المنتجة، وركن فحص عينات العسل، وركن ألعاب الأطفال، كما سيتم توزيع مجموعة من الهدايا القيّمة على الزوار. ويُعد المهرجان منصة للزوار تتيح لهم فرصة التعرف على الأصناف المتنوعة والمتعددة للعسل، والخصائص التي يتميز بها كل صنف، حيث شهد المهرجان على مدار مواسمه السابقة إقبالاً لافتاً من الجمهور، ليكون واحداً من أبرز المهرجانات والفعاليات المستقطبة للزوار من مختلف إنحاء الإمارات ومن خارج الدولة. وقد انطلق «مهرجان حتّا للعسل» للمرة الأولى في العام 2017 في إطار المشروعات التطويرية في منطقة حتّا بما تشكله من أهمية تاريخية وتراثية، وسعياً إلى تحويلها إلى مقصد سياحي رئيسي لجذب الزوار من داخل الدولة وخارجها، والارتقاء بنوعية الخدمات المُقدمة لأهل المنطقة والزوار.

ويتزامن المهرجان هذا العام مع النسخة الثانية من «ليالي حتا الثقافية» والمُقامة خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى الأول من يناير المقبل، للاحتفاء بالتراث الإماراتي العريق ومختلف مكونات المشهد الإبداعي في منطقة حتّا وما تعكسه من أصالة هذا التراث الغني بمضمونه بالغ التنوّع.