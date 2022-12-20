«وام» تشارك في اجتماع تحالف التعاون الصحفي لـ«الحزام والطريق»

أبوظبي (وام)

شاركت وكالة أنباء الإمارات «وام» في أعمال الاجتماع الثاني لتحالف التعاون الصحفي لمبادرة الحزام والطريق الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة 23 دولة و38 وسيلة إعلامية.

مثل «وام» في الاجتماع - الذي نظمه تحالف التعاون الصحفي لمبادرة «الحزام والطريق» في الصين - فيصل باروت مدير إدارة التحرير المركزي في وكالة أنباء الإمارات. وقدم توا جين رئيس صحيفة الشعب الصينية اليومية خلال الاجتماع تقريرًا عن أعمال اجتماع تحالف التعاون الصحفي لمبادرة الحزام والطريق الأول، فيما قدم ممثلو الجهات المشاركة في الاجتماع آراءهم واقتراحاتهم حول كيفية أداء دور تحالف التعاون الصحفي لمبادرة الحزام والطريق بشكل أفضل وتعزيز التبادلات الإنسانية والاتصالات بين الشعوب.

وأطلق تحالف التعاون الصحفي لمبادرة «الحزام والطريق» - التي ترأس مجلسها صحيفة الشعب اليومية - جوائز شملت ست فئات وهي جائزة التقارير الصحفية المتعمقة، وجائزة أفضل تعليق، وجائزة أفضل صورة صحفية، وجائزة أفضل فيديو صحفي، وجائزة الفيديو القصير لمكافحة فيروس «كوفيد-19»، وجائزة المساهمات الخاصة.

وأكد المشاركون في الاجتماع أن هذه الجوائز تشجع وسائل الإعلام في البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق على الاستفادة من خبرات بعضها بعضاً. جدير بالذكر أنه تم عقد الاجتماع الأول لتحالف التعاون الصحفي لمبادرة الحزام والطريق في أبريل عام 2019.