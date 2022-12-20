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«أمان يا وطن» في رأس الخيمة

«أمان يا وطن» في رأس الخيمة
21 ديسمبر 2022 01:00

رأس الخيمة (الاتحاد) 

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 أطلقت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة بالتعاون مع قسم الشرطة السياحية مبادرة «أمان يا وطن»، تحقيقاً لرؤية وزارة الداخلية وأهدافها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان.
وأشار العقيد ركن دكتور عبد الله بن سلمان النعيمي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة، إلى أن هذه المبادرة تضمنت استطلاع وقياس آراء عدد من المقيمين من مختلف الجاليات في رأس الخيمة حول مدى شعورهم بالأمن والأمان خلال إقامتهم في الإمارة بشكل خاص وبالدولة بشكل عام.
وأضاف أن جميع المستطلعين في مقطع الفيديو الذي صدر باللغتين العربية والإنجليزية، أكدوا أن الإمارات ورأس الخيمة تعتبران واحة للأمن والأمان يستظل بها كل مواطن ومقيم، مما يجعلها وجهة يقصدها القريب والبعيد.

رأس الخيمة
الشرطة السياحية
وزارة الداخلية
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