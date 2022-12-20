الاتحاد النسائي يتعاون مع «أن أم سي»

أبوظبي (الاتحاد)

قام كل من الاتحاد النسائي العام، ومستشفى «أن أم سي» رويال للمرأة في أبوظبي مؤخراً بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك لإطلاق مجموعة مبادرات جديدة تهدف إلى زيادة الوعي بالمسائل الصحية التي تهمّ المجتمع، وتسعى إلى تعزيز الصحة العامة لجميع أفراده. ونصّت بنود هذه الاتفاقية على أن يكون مستشفى «أن أم سي» رويال للمرأة الشريك الحصري في مجال الرعاية الصحية في جميع المبادرات التي يطلقها الاتحاد النسائي العام، حيث يقوم الطرفان بالتعاون فيما بينهما بتقديم خدمات صحية للمجتمع الإماراتي منها خدمات التشخيص وحملات التوعية على مدار العام.

وقال محمد الهاملي ممثل الاتحاد النسائي العام، عقب انتهاء حفل التوقيع الذي حضره كل من أعضاء الإدارة العليا للاتحاد النسائي العام وأعضاء إدارة مستشفى «أن أم سي» رويال للمرأة وعدد من الشخصيات البارزة في المجتمع، والذي تم عقده في مقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي: «يلعب الاتحاد النسائي العام دوراً مهماً في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية ودعمها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويهدف إلى تشجيع وتسهيل المشاركة الفعالة للمرأة الإماراتية في قطاع الأعمال وفي المجتمع بشكل عام. وإننا اليوم ندعم هذه الشراكة مع مستشفى «أن أم سي» رويال للمرأة، والتي نمت بشكل وثيق خلال السنوات الست السابقة، لأن العقل السليم في الجسم السليم وهو جوهر النجاح في الحياة».

تعاون

عبّر فرانك غابرييل ديليسي نائب الرئيس الأول في «أن أم سي» للرعاية الصحية، خلال الحفل، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية قائلاً: «تعود العلاقة التعاونية بين مستشفى «أن أم سي» رويال للمرأة والاتحاد النسائي العام إلى عام 2016، حيث كان التعاون يقتصر على تزويد بعض الفعاليات بالخدمات الطبية فقط، ومع مرور الوقت تطور هذا التعاون حتى وصل إلى وضعه الحالي، حيث نفتخر اليوم بأن نكون شركاء للاتحاد النسائي العام في العديد من المبادرات مثل مبادرة العرس الجماعي وجلسات التوعية الصحية والاحتفال بيوم المرأة الإماراتية وغيرها، كما سيتم إطلاق بعض المبادرات الجديدة في وقت قريب، وتهدف هذه المبادرات إلى تثقيف النساء حول القضايا الصحية للمرأة والطفل وغيرها».