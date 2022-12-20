345 متأهلاً في التصفيات النهائية لجائزة الشارقة للقرآن

الشارقة (الاتحاد)

تجري مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية بمدينة الشارقة، وعلى مدى أربعة عشر يوماً اختباراتها للتصفيات النهائية للمتأهلين من الذكور والاناث لجائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة في دورتها الخامسة والعشرين.

وتتواصل الاختبارات حتى الخامس والعشرين من شهر ديسمبر بعد أن تأهل 345 متأهلاً ومتأهلة في مختلف فروع الجائزة في ظل النجاح الكبير الذي شهدته هذه الدورة بتوافد أعداد كبيرة للمشاركة في مختلف فروع الجائزة سواء في شقيها القرآن الكريم وفي السنة النبوية.

وتعمل الجائزة في ذات السياق على الارتقاء بحفظ القرآن الكريم وفهم السنة النبوية، وبما يعزز من أدوار المؤسسة وما تسعى إليه من أهداف في إيجاد جيل حافظ لكتاب الله تعالى مرتلاً له، كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، مع إلمامه بعلوم القرآن الكريم والسنة النبوية، والتخلق بآدابهما وفق تعاليم الإسلام السمحة.

المتأهلون

تستقبل مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة يومياً المتأهلين بعد أن جرى توزيعهم على أيام الاختبارات لإتاحة دخولهم ووقوفهم أمام لجنة التحكيم واختيار المتمكن منهم للمراتب الأولى.

ففي مسابقة القرآن الكريم الكرم بمختلف فروعها تأهلت 140 سيدة وفتاة للتصفيات النهائية وفي السنة النبوية تأهلت 33 سيدة وفتاة، فيما بلغ عدد المتأهلين من الذكور في فروع القرآن الكريم 87 متأهلاً وفي فروع السنة للذكور البالغ عددهم 40.

كما تستضيف إدارة نادي الثقة فعالية التصفيات لفرع أصحاب الهمم والبالغ عددهم 45 متسابقاً ليبلغ الإجمالي من المشاركين والمشاركات في التصفيات النهائية 345 متسابقاً ومتسابقة.