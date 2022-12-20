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«إسلامية الشارقة» تفتتح مسجد سدرة المنتهى بضاحية السيوح

مسجد سدرة المنتهى بضاحية السيوح
21 ديسمبر 2022 01:00

الشارقة (الاتحاد) 

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 افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة مسجد «سدرة المنتهى» بمنطقة الموردة 2 بضاحية السيوح في مدينة الشارقة، حيث يتسع لـ 450 مصلياً ومصلية، وذلك استكمالاً لخطة الدائرة السنوية لعام 2022، لمواكبة النهضة والتوسع العمراني بالإمارة، وتلبية احتياجات قاطني الإمارة وتيسير إقامة الشعائر بيسر وطمأنينة.
شيد المسجد وفق الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بالطابع الحديث، بقبة دائرية تتوسطه، ومنارتان بارتفاع 25 متراً، وبني على مساحة أرض إجمالية تبلغ 4466 متراً مربعاً، تضم المسجد الذي يتسع لـ 450 مصلياً منها 60 لمصلى النساء، ومرافقه الخدمية من الميضأة ودورات المياه وسكن للإمام ومواقف للمركبات.
وأكد عبدالله خليفة يعروف السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، أن افتتاح مسجد «سدرة المنتهى» يأتي استكمالاً لخطة الدائرة السنوية وضمن جهودها المستمرة لمواكبة الخطة التنموية لإمارة الشارقة، واستمراراً للنهج الذي تسير عليه إمارة الشارقة في تشييد وبناء المساجد في كافة الضواحي والمناطق، تحقيقاً لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تسهيل وصول قاطني الإمارة إلى بيوت الله وتسهيل إقامة شعائرهم بكل يسر وطمأنينة، وتوفير الأجواء الإيمانية وكافة سبل الراحة والطمأنينة لمرتادي المساجد.
وأوضح السبوسي أن إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها وتشغيلها في ضاحية السيوح بلغ 28 مسجداً حتى الآن، إضافة إلى 16 مسجداً قيد التشييد والبناء، و8 مساجد قيد الدراسة والتخطيط، كما تتوفر 26 قطعة أرض فضاء مخصصة لبناء مساجد عليها في الضاحية، مشيراً إلى أن الدائرة تقوم بالتواصل والتنسيق الدائم مع الجهات المختصة بالإمارة لدراسة احتياجات المناطق والضواحي من المساجد وفق الكثافة السكانية والتطور العمراني.

الشارقة
دائرة الشؤون الإسلامية
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