أمطار على مناطق متفرقة من الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمس أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة ترواحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي قادم من الشرق يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، أدى إلى تهيئة الفرصة لتكون سحب ركامية ممطرة يصاحبها رياح نشطة السرعة أحياناً مثيرة للغبار وتؤدي الى اضطراب البحر، ووفق تقديرات المركز الوطني للأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار اليوم وغداً على مناطق متفرقة من الدولة.

واتسم الطقس أمس بالرطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية مع تشكل ضباب خفيف – غائم جزئي بوجه عام مع فرصة تكون بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر الغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً شمالاً ومع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وسجلت أقل درجة حرارة على جبل جيس حيث بلغت 7.5 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، وقد شملت مناطق الهطول جبل الظنة في منطقة الظفرة، حيث هطلت أمطار غزيرة في وقت مبكر من صباح أمس، والحمرا وبينونة والرويس وطريق الشيخ خليفة الدولي بين المرفأ والرويس، في منطقة الظفرة، كما هطلت على فلي ونزوي والبحايص، والرويضة فلي ومليحة، بإمارة الشارقة.

الطقس اليوم

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية– وغائماً جزئياً بوجه عام مع فرصة تكون بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر الغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً شمالاً ومع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

فيما يتوقع أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية والبحر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً شمالاً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.