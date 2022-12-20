«نعمة» تتعاون مع «هيروجو» للتوعية في الاستهلاك المستدام

أبوظبي (الاتحاد) -

وقعت «نعمة» - المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع «هيروجو»، أول شركة بقالة متخصصة في الحد من هدر الغذاء، من خلال توفير منتجات غذائية طبيعية وبشكل مباشر من المزارع إلى المستهلكين، وفقاً إلى آلية تسهم في الحفاظ على هذه المنتجات وعدم هدرها، في حين يتم هدر ثلث الغذاء عالمياً. تهدف هذه الشراكة لتحقيق الهدف الاستراتيجي لـ«نعمة»، المتمثل في خفض هدر الغذاء بنسبة 50% بحلول عام 2030، وبما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 12.3، كما أنه يعزز الجهود المشتركة بهدف تغيير السلوكيات لمعالجة مشكلة فقد الغذاء وهدره.

وقع الاتفاقية خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في «مؤسسة الإمارات»، والأمين العام للجنة مبادرة «نعمة»، ودانيال سولومون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «هيروجو»، وذلك يوم الخميس 15 ديسمبر الجاري، في المقر الرئيس لـ«مؤسسة الإمارات» في أبوظبي.

من جانبها، قالت النويس: «نهدف من خلال هذا التعاون البنّاء مع شركة»هيروجو«لدعم الجهود الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء، والمساهمة في استراتيجية الأمن الغذائي الوطنية. نعمل على توحيد الجهود بين جميع الجهات المعنية بهذه القضية المهمة، من أجل إيجاد الحلول البناءة والسياسات، وقيادة التغيير في السلوكيات وزيادة الوعي حول ذلك».

وأضافت النويس: «تهدف «نعمة» إلى تغيير السلوكيات من خلال دعم الأفكار والابتكارات والتقنيات، وزيادة الوعي حول الاستهلاك المستدام للغذاء والحد من هدره».

26 ألف وجبة للمحتاجين

صرح دانيال سولومون: «يسعدنا توقيع مذكرة التعاون مع مبادرة «نعمة»، والتي تُعتبر تكريساً لجهودنا المشتركة في الحد من هدر الغذاء. سنتعاون من أجل زيادة الوعي والمشاركة مع أفراد المجتمع، بهدف تحفيزهم لإعادة النظر في سلوكيات استهلاك الغذاء والمحافظة عليه، وتوضيح قيمة الحد من هدره».

وأضاف سولومون: «أسهمت «هيروجو» من خلال ممارساتها المستدامة هذا العام في توفير المياه حوالي 98 مليون لتر - أي ما يعادل 39 حمام سباحة أولمبي، والحد من انبعاث 142.340 كجم من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يكفي لتشغيل منزل واحد لمدة 35 عاماً، بالإضافة لتوفير نحو 26 ألف وجبة للمحتاجين. كما تعهدنا بأنه مقابل كل صندوق يتم تسليمه، ستوفر«هيروجو» وجبتين لشخصين في حاجة للطعام».