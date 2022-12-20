7 متطلبات للحفاظ على الثروة الحيوانية خلال الأمطار

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

حددت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 7 متطلبات للحفاظ على الثروة الحيوانية خلال موسم الأمطار والطقس البارد والأحوال الجوية المتغيرة التي تشهدها الدولة خلال الفترة الحالية مع ضرورة توخي الحيطة والحذر لتجنب مخاطر تلك الأجواء والتقلبات الجوية على المزرعة والعزبة والعمال وضمان أمنهم وسلاماتهم.

وتحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على توفير كافة المقومات والمتطلبات التي تسهم في تنمية قطاع الثروة الحيوانية الذي يحظى برعاية واهتمام كبيرين من القيادة الرشيدة متمثل في تشجيع المزارعين المواطنين على الاهتمام بتربية ورعاية المواشي ورعاية قطاعات الدولة المتخصصة في هذه الثروة، من خلال توفير الرعاية الصحية لها وتنميتها وتوفير الأعلاف للمربين بأسعار رمزية وتشجيعهم على تربي الأنواع الاقتصادية.

وتضمنت المعايير الواجب اتباعها خلال تلك الفترة على ضرورة التأكد من حفظ الأعلاف بعيداً عن مياه الأمطار، والرياح الشديدة وذلك من خلال وضعها في الأماكن المخصصة لتخزينها وللحفاظ على جودتها وسلامتها من التلف.

والثاني ضرورة التأكد من تثبيت الأدوات والأجزاء المتحركة داخل العزبة كالمشارب والألواح المعدنية في مظلات الحظائر والمرافق لتلافي تطايرها والتسبب بالأذى للحيوان.

وشددت الهيئة على ضرورة إبقاء المواشي في حظائرها خلال التقلبات الجوية، وعدم تركها في الأماكن المفتوحة حتى لا تكون عرضة لتيارات الهواء والأمطار، بالإضافة إلى ضرورة توفير المياه اللازمة لشرب المواشي حتى لا تضطر لشرب مياه الأمطار المتجمعة في العزبة.

كما تضمنت المعايير والمتطلبات التي حددتها الهيئة للحفاظ على الثروة الحيوانية ضرورة مراقبة الصحة العامة لحيوانات العزبة وفي حال الشك في إصابتها بأية أعراض يجب مراجعة الطبيب البيطري لفحصها وإعطائها العلاج المناسب، وكذلك إعطاء الحيوانات العلاج المناسب الذي يساعد في الحفاظ على مناعة الحيوانات، وخاصة خلال التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة.

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على ضرورة عدم ترك الأدوات المتحركة، والتأكد من عدم وجود أغصان مكسورة في أشجار المزرعة، حتى لا تتطاير بفعل الرياح الشديدة، وتلحق الضرر بالمزرعة.

الاحتياطات اللازمة

أهابت الهيئة بالمزارعين اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الموجات الناتجة عن انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية في بعض المناطق.

ويختص قطاع الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بدور حيوي وفعال في تنمية الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، والحفاظ عليه من خلال الأنشطة والخدمات المختلفة التي تقدم لمربي الحيوانات المختلفة عن طريق الرعاية الطبية والغذائية والإرشادية.

ونجح قطاع الثروة الحيوانية في خلق منظومة قادرة على تقديم الخدمات البيطرية والإشراف الفني والتوعية الإرشادية بأساليب علمية حديثة وإمكانيات فنية وتقنية عالية لتقديم أفضل رعاية بيطرية وصحية للحيوان.