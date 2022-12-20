بلدية أبوظبي تنظم فعالية «حياكم في سوقنا» بالشامخة

أبوظبي (الاتحاد) -

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية - مركز بلدية الوثبة، فعالية «حياكم في سوقنا»، في حديقة بارجيل بالشامخة، بالتعاون مع شرطة أبوظبي، هيئة الثقافة والسياحة، مؤسسة زايد العليا، الشرطة المجتمعية، هيئة الدفاع المدني، وذلك بهدف دعم الشباب والأسر المنتجة وترويج منتجاتهم في بيئة حضارية، صحية، وآمنة.

وتستمر الفعالية تسعة أيام متتالية، بهدف إيجاد بيئة تسويقية ترفيهية مناسبة للأسر المنتجة لتتمكن من ترويج وعرض منتجاتها وتعريف الجمهور بمشاريعها.

ووفر مركز بلدية الوثبة الدعم اللوجستي والمرافق اللازمة لإنجاح السوق، وتقديم كل الإمكانات والمساندة إلى الأسر المنتجة من خلال توفير منصات لعرض منتجاتها بالشكل المناسب، وتزويدها بالخدمات اللازمة.

وساهم الشركاء الاستراتيجيون بشكل فعال في تقديم الخدمات الهادفة إلى إسعاد المشاركين في السوق من الأسر المنتجة ومن رواد السوق.

وتشكل الأسواق المجتمعية إحدى مبادرات بلدية مدينة أبوظبي لدعم المجتمع، حيث تسهم في فتح منافذ اقتصادية للأسر لرفع مستوى الدخل، والتشجيع على الإنتاج النوعي وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.