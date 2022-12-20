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«مهرجان الضواحي» يستقبل  الأسر بفعاليات متنوعة

ضمن فعاليات القرية الثلجية (من المصدر)
21 ديسمبر 2022 01:00

الشارقة (الاتحاد) 

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 تنظم دائرة شؤون الضواحي والقرى بحديقة النوف 1 بمدينة الشارقة مهرجان ضواحي 11، والذي يتميز بفعاليات شتوية رائعة وفريدة من نوعها خلال فترة إجازة الشتاء، حيث تهدف الدائرة إلى تعزيز الترابط الاجتماعي والتماسك الأسري بين أفراد الأسرة الواحدة والمجتمع، وسط أجواء احتفالية ترفيهية عائلية.
وتستقطب فعاليات الضاحية الأسر والعائلات من خلال العباب القرية الثلجية والأرجوحة الماطرة والتي تعدان من أمتع البرامج الترفيهية المئات من الأطفال وأسرهم بشكل يومي في زخم الأنشطة والأحداث التي تشهدها من الفعاليات اليومية والعروض الترفيهية والتفاعلية، وما تقدمه خمسون جهة حكومية وخاصة من فقرات تتلاقى مع رؤية المهرجان في جمع الأسر وسط فعاليات هادفة تعزز من الروابط الأسرية وتقدم المتعة والفائدة في نفس الوقت.
وتشكل الضاحية الثلجية مساحة نوعية لاستمتاع الأطفال بالأجواء الشتوية التي تتيحها وتمكنهم من القيام بمجموعة من الأنشطة المميزة، حيث تحقق الضاحية تجارب غامرة ونشاط ورياضة وهم محاطون بالثلج وسط فرحتهم وسعادتهم الكبيرة. وفي جناح الأرجوحة الماطرة يتمكن الأطفال من ركوب الأرجوحة والتنقل في أجوائها ارتفاعاً وهبوطاً وسط رذاذ الماء والأمطار التي تتيح لهم جواً مفعماً بالسعادة والمتعة خلال التأرجح.

دائرة شؤون الضواحي
مهرجان ضواحي
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