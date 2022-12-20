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«حمدان الذكية» تتعاون مع «ديلوس»

خلال استقبال الوفد (من المصدر)
21 ديسمبر 2022 00:59

دبي (الاتحاد) 

استقبل الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، وفداً من «ديلوس»، الهيئة العالمية المتخصصة في المباني والعقارات الصحية، خلال زيارته مقر الجامعة. وضم الوفد كلاً من بول سكيالا، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «ديلوس»، مؤسس معهد ويل الدولي للأبنية (WELL)، ومراد فريد، مؤسس مشارك ومستشار أول وشريك لدى «ديلوس»، وريناتو تيرمال، شريك لدى «ديلوس»، وجاريت سلوت، شريك مساعد أول لدى مؤسسة تنمية الأسواق الدولية (Global Market Development). 
وبحث الجانبان خلال اللقاء، آفاق تطوير العلاقات الثنائية، وتم تسليط الضوء على دور الصحة والسلامة والرفاه ضمن البيئة الأكاديمية في تعزيز الإنتاجية والرفاهية، وأهمية تعزيز جودة الحياة لدى فئات المجتمع كافة، وتحديد التحديات المجتمعية وإيجاد الحلول المبتكرة لها. 
وأكد الدكتور منصور العور على أهمية تعزيز الجودة والصحة من خلال البرامج التعليمية المشتركة، والأبحاث وجمع البيانات، إلى جانب تطوير منهج تعليمي متكامل لخلق بيئة حاضنة ومُمَكِّنة للدارسين، تضمن تعزيز مفهوم جودة الحياة خلال مسيرتهم التعليمية وتحفز الابتكار والإبداع والتميز لديهم. كما أشاد سعادته بمذكرة التفاهم التي تمَّ إبرامها مؤخراً بين جامعة حمدان بن محمد الذكية و«ديلوس»، باعتبارها تمثل إطاراً لتطوير التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة.

منصور العور
جامعة حمدان بن محمد الذكية
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