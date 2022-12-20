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جامعة العين الثانية محلياً في تصنيف «الجامعات الخضراء»

جامعة العين (من المصدر)
21 ديسمبر 2022 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت جامعة العين على المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، والمرتبة 11 على مستوى المنطقة العربية والمرتبة 168 على مستوى العالم ضمن 1050 جامعة في «تصنيف الجامعات الخضراء العالمي UI GreenMetric–2022.
يُذكر أن التصنيف يجري وفقاً لمجموعة من المعايير والمؤشرات التي تشمل جمع المعلومات الأساسية عن مساحة الجامعة، حجم المساحات الخضراء، ربط استهلاك الكهرباء بالبصمة الكربونية، النقل، استهلاك المياه، وإدارة النفايات، والبنية التحتية، والطاقة وتغير المناخ، والتعليم والبحث العلمي، وكيفية استجابة الجامعة لقضايا الاستدامة أو التعامل معها من خلال السياسات والإجراءات المتبعة.
وعبر الدكتور غالب الرفاعي، رئيس الجامعة، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الجامعة والتي يجري العمل عليها وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة للجامعة، التي أدرجت القضايا البيئية وتطبيقاتها ضمن سلم أولوياتها لتعزيز الجودة والبيئة المستدامة.

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جودة
قال الدكتور نزيه خداج ملاط، نائب رئيس الجامعة لشؤون الاعتمادات وضمان الجودة، إنَ هذه النتائج جعلت«جامعة العين» تتمتع بمكانة مميزة بين غيرها من الجامعات المنافسة، وهو ما يؤكد سعي الجامعة للتقدم والتطور في جميع الجوانب النوعية وحرصها على تأمين مستقبل مستدام، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز هو نتاج جهد جماعي تم بالتعاون بين جميع أقسام الجامعة ووحداتها وبدعم كامل من الإدارة العليا.

جامعة العين
الإمارات
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