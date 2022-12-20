جامعة الإمارات تتعاون بحثياً مع «سنغافورة الوطنية»

العين (الاتحاد)

أقامت جامعة الإمارات العربية المتحدة العديد من الشراكات في مجال البحث العلمي مع مختلف المؤسسات التعليمية الدولية، وذلك لزيادة إنتاجية البحث العلمي وتحسين جودته، بما يتماشى مع رؤية الجامعة بأن تصبح جامعة بحثية تسهم في تحقيق الاستدامة في جميع المجالات، وتقدم حلولاً إبداعية ومبتكرة تنعكس بشكل إيجابي على التنمية والازدهار في دولة الإمارات.

وأشار الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات إلى أن الجامعة تعمل على تعزيز شراكتها الدولية مع جمهورية سنغافورة. حيث أعطت الأولوية لإقامة شراكة استراتيجية مع جامعة سنغافورة الوطنية في عدد من المجالات ذات الأولوية وفي قطاعات حيوية رئيسية، وذلك لدعم استراتيجية البحث في الجامعة وتعزيز مكانتها البحثية.

وأفاد الدكتور أحمد مراد بأن جامعة الإمارات تتبنى العديد من المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ أطر التعاون الاستراتيجي وذلك من خلال دعم المشاريع البحثية بين البلدين، مشيراً إلى أن عدد المشاريع البحثية الممولة من جامعة الإمارات وبالتعاون مع جامعة سنغافورة الوطنية خلال الفترة ما بين عامي 2018 و2022 يبلغ سبعة عشر مشروعاً بحثياً، وذلك في مجالات ذات صلة بالطب والعلوم الصحية والعلوم والزراعة والطب البيطري وتقنية المعلومات والهندسة والإدارة والاقتصاد.

تضمنت مشاريع أبحاث الزراعة والطب البيطري بحثاً بعنوان «تقييم المخاطر الصحية للعطيفة في لحوم الدجاج في متاجر التجزئة في الإمارات العربية المتحدة: المراقبة الأساسية والرؤية الجينية لمقاومة مضادات الميكروبات شديدة الأهمية»، وبحثاً آخر بعنوان «نظائر اللحوم النباتية الخالية من الغلوتين والتي تمت صياغتها باستخدام التحلل المائي والبثق متباين الخواص».

أما في مجال الطب والعلوم الصحية، فقد تمّ تمويل تسعة مشاريع بحثية منها بحث بعنوان «توضيح الأساس الجزيئي والخلوي لأمراض مندل وأمراض القلب والأوعية الدموية في الإمارات العربية المتحدة»، وبحث بعنوان «فهم الأساس الوراثي لأمراض القلب الخلقية لدى مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة»، أما في مجال الهندسة فكان هناك بحث بعنوان «تطوير مواد العزل الحراري المتجددة على أساس بولي (3-هيدروكسي بوتيرات) وخشب نخيل التمر»، وفي مجال العلوم تمّ تمويل مشروع بحث بعنوان «الكشف عن الإمكانات الخفية للتربة شديدة الملوحة (السبخة): الميكروبيوم المحبة للملوحة ووظائفها وإمكانياتها المتطرفة (SalMicro». وبحث بعنوان «الكشف عن العوامل المسببة لاضطرابات الغدد الصماء والسموم الفطرية والمستقلبات ذات الصلة في منتجات حليب الإبل في الإمارات العربية المتحدة وتحديدها».

وأضاف الدكتور أحمد مراد أنه خلال الفترة ما بين 2017 و2022، قام أعضاء هيئة التدريس والباحثون في جامعة الإمارات العربية المتحدة بنشر 154 ورقة بحثية بالتعاون مع باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات في جمهورية سنغافورة.