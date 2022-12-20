انطلاق معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب

عجمان (وام)

كشفت غرفة تجارة وصناعة عجمان عن انطلاق النسخة العاشرة لمعرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب خلال الربع الأول من عام 2023، بمشاركة واسعة من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من داخل وخارج الدولة، والذي يمثل إحدى المنصات التعليمية الدولية لمناقشة واقع ومستقبل القطاع التعليمي، ويوفر قناة هامة لاطلاع الطلبة وأولياء الأمور على كافة التخصصات المتاحة والمنح الدراسية التي تقدمها الجامعات المشاركة تحت مظلة المعرض..وأكد عبدالله عبدالمحسن النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة عجمان رئيس اللجنة المنظمة لمعرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب، أن غرفة عجمان حريصة على استمرارية تنظيم المعرض سنوياً، وأن المعرض في نسخته العاشرة يحرص على تنويع الدول المشاركة تحت مظلته وتكثيف حضور الجامعات الرائدة من تلك الدول، حيث تسعى غرفة عجمان عبر نسخة عام 2023 إلى زيادة التعاون وتبادل البعثات بين الجامعات من داخل وخارج الدولة، إلى جانب تبادل الرؤى والاطلاع على أحدث الأدوات والوسائل التعليمية المبتكرة والتخصصات الأكاديمية الحديثة المتوافقة مع متطلبات سوق العمل.