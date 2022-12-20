شرطة أبوظبي تعزز وعي المجتمع بحملة «شتاؤنا آمن وممتع»

دعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع كافة، لبذل المزيد من الجهود للوقاية من الحوادث التي تتزامن مع فصل الشتاء، مؤكدة استمرار حملتها «شتاؤنا آمن وممتع» في نسختها الخامسة حتى نهاية شهر يناير 2023.

وأوضح العميد محمد علي المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، أن الحملة تهدف إلى ترسيخ مفاهيم التوعية المجتمعية والأمنية للجمهور بمختلف المخاطر، وسبل مواجهتها، وثقافة الأمن والسلامة وإسعاد المجتمع، مؤكداً أهمية تعاون أفراد المجتمع بما يحقق التطلعات التي تهدف إلى تعزيز أمنهم وسلامتهم.

وذكر أن الحملة تركز ضمن محاورها على تعزيز الأمن والأمان والإيجابية في المناطق البرية، والمحافظة على سلامة الجمهور، والابتعاد عن السلوكيات السلبية الخطرة، وتوعية الأسر بالالتزام بالاشتراطات الوقائية لحماية الأطفال من حوادث السقوط من المباني السكنية والمراقبة الدائمة عند اقترابهم من النوافذ، وتحذر من مخاطر ترك قطع أثاث ملاصق للنوافذ، تفادياً لاستخدامها من الأطفال، ما يؤدي إلى وقوع حوادث سقوط مأساوية.

وأكد أن إدارة الإعلام الأمني تعمل على إيصال الرسالة الإعلامية في توعية وتثقيف المجتمع بالمخاطر التي قد تحدث في فترة إجازة الشتاء، داعيةً إلى الابتعاد عن السلوكيات التي تؤدي إلى وقوع الحوادث، كما تحث على مضاعفة الرقابة على الأبناء وعدم الانشغال عنهم، وحمايتهم من المخاطر الإلكترونية مثل الابتزاز والتنمر، ومخاطر استخدام الدراجات الهوائية والنارية، والتعاون المشترك مع الشرطة حتى نجعل شتاؤنا آمن وممتع.

ولفت إلى أن الحملة تستهدف فئات المجتمع كافة، مشيراً إلى أن الرسائل الإعلامية المقدمة للجمهور متنوعة، منها نشر «بوستات» التوعية والفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية مختلفة، ونشر أخبار صحفية، ولقاءات تلفزيونية وإذاعية تتضمن رسائل مرئية وصوتية، وتوزيع مطبوعات وكتيبات تثقيفية، وعمل مجالس تتم استضافة خبراء ومختصين في هذا المجال، إلى جانب التوعية بحوادث الاختناق والحرائق الناتجة عن وسائل التدفئة.

وتشارك في الحملة من شرطة أبوظبي مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، وإدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع، وإدارة الإعلام الأمني في قطاع شؤون القيادة، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين وهم دائرة البلديات والتخطيط العمراني ودائرة الثقافة والسياحة.

7 إرشادات للحفاظ على سلامة راكبي الدراجات الترفيهية

حدت شرطة أبوظبي، وضمن حملة «شتاؤنا آمن وممتع»، (7) إرشادات لراكبي الدراجات الترفيهية، وحثتهم على الالتزام بها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين وتشمل، أولاً: اختيار الدراجة التي تناسب العمر والقدرات البدنية، وثانياً: ارتداء الخوذة الجيدة للحماية من إصابات الرأس، وثالثاً: الالتزام بالقيادة في الأماكن المخصصة، ورابعاً عدم القيادة في الأماكن السكنية، وخامساً تجنب الانطلاق بسرعة عالية، وسادساً عدم القيام بالحركات البهلوانية والتهور بها عند القيادة، وسابعاً التوقف فوراً عند الشعور بالتعب.

محتالون يترصدون الأطفال والمراهقين عبر الألعاب الإلكترونية

حذرت شرطة أبوظبي الأسر من الوقوع ضحايا لمحتالين يترصدون الأطفال والمراهقين عبر الألعاب الإلكترونية، والإعلانات والروابط المغرية ومنتديات التواصل للاستيلاء على أموالهم بأساليب غير مشروعة، مستخدمين أساليب خداع وتضليل متنوعة لإغراء ضحاياهم، وينتحلون شخصيات غير حقيقية.

وحثت المجتمع على اليقظة في التعامل مع مواقع تلك الألعاب الإلكترونية التي يُقبل عليها الأطفال والمراهقين، وقد تستنزف المزيد من الأموال لاستكمال مراحل تلك الألعاب، ما يشكل ضغطاً على الآباء، إلى جانب خطورة وصول تلك المواقع لمعلومات البطاقة البنكية في كثير من الأحيان.

ودعت أولياء الأمور إلى حماية الأبناء من استخدام الألعاب الإلكترونية العنيفة التي تُحرض الأطفال والمراهقين على العدوانية وارتكاب الجرائم، مشيرة إلى الآثار النفسية الوخيمة التي تصل إلى حد الإدمان، وفرض حالة من العزلة والانفصال عن الواقع.

وأشارت إلى أن الأطفال في كثير من الأحيان يقومون بتقليد ما يشاهدونه، ويصبح العنف بالنسبة لهم وسيلة للتسلية، ما يسهم في زيادة رغبتهم في التنمر على أطفال آخرين لفظياً وجسدياً، مؤكدةً ضرورة قيام أولياء الأمور بدورهم المهم في متابعة أطفالهم ومراقبتهم، والتدخل في اختيار الألعاب والتطبيقات الإلكترونية ذات المحتوى الجيد وغير الضار.

وناشدت أولياء الأمور على ضرورة منح أبنائهم المزيد من الاهتمام، ومتابعة قائمة المواقع والألعاب الإلكترونية التي يرتادونها، ومنحهم الثقة والأمان وعدم توبيخهم وتشجيعهم على المصارحة بأية انتهاكات أو حالات ابتزاز إلكتروني قد يتعرضون لها، أو تعرضهم لحالات التنمر والتهديد والتحرش واستدراج الصغار لمشاركة صورهم وبياناتهم وتوريطهم في أنشطة غير أخلاقية.

وذكرت أن أولياء الأمور يمكنهم حماية أطفالهم من مخاطر الألعاب الإلكترونية عن طريق تنزيل برامج الرقابة الأبوية، ومصادقة الأبناء خلال ممارسة هذه الألعاب، ومعرفة أصدقائهم الذين يلعبون معهم الألعاب الإلكترونية.

ودعت إلى الإبلاغ عن مثل هذه الحالات بالاتصال على خدمة أمان على الهاتف 8002626 لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حماية للمجتمع من هذه الجرائم.

هيئة أبوظبي للدفاع المدني: إجراء الصيانة ضروري لسخانات المياه في المنازل

دعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني ضمن حملة «شتاؤنا آمن وممتع» بنسختها الخامسة إلى ضرورة إجراء الصيانة لسخانات المياه في المنازل، خصوصاً مع زيادة نسبة استخدامها خلال فصل الشتاء.

وأشارت إلى أن الأملاح والصدأ قد يؤثران على أدائها وعدم كفاءتها، ما يشكل خطراً على مستخدميها، ودعت إلى التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية للسخانات، وأنها تعمل بشكل صحيح، لافتةً إلى أن عُطل جهاز مُنظّم الحرارة «الترموستات» الذي يتحكم بدرجة حرارة مياه السخان، من أبرز مصادر الخطر على حياة الأفراد، وزيادة الضغط الداخلي، ما يتسبب في انفجار السخان، وأن رداءة تصنيع بعض أنواع السخانات، والاستعانة بفنيين غير مؤهلين لتركيبها وتصليحها، يعد أحد الأسباب المؤدية إلى تلفها، وحدوث انفجار السخان.

وأكدت أن الفحص والصيانة الدورية للسخانات تعد عاملاً وقائياً مهماً لضمان عملها، وتجنب العديد من المخاطر الناجمة عن عطل أحد أجزاء السخان، الناتجة عن بقاء المياه في خزان السخان لفترة طويلة، والتي تؤدي إلى تكون الصدأ، وترسب الأملاح، وبالتالي تلف السخان.

وأشارت إلى إجراءات السلامة التي يجب اتخاذها من قبل هواة الرحلات البرية والتخييم، ومنها ضرورة إحضار حقيبة الإسعافات الأولية لاستخدامها عند الحاجة أو وقوع طارئ، مثل علاج اللدغات أو الجروح أو الحروق الخفيفة، مؤكدة أهمية الإعداد والتجهيز قبل الانطلاق في الرحلة.

وأوضحت شروط الوقاية والسلامة في الخيام، ومن بينها أن لا يجوز استعمال أي معدات منتجة للحرارة مثل الأفران والسخانات ومواقد الطهو بداخل الخيام، كما تتضمن الاشتراطات أن تكون التمديدات الكهربائية داخل مواسير حماية، ويجب أن تكون أقمشة الخيمة معالجة بمواد مقاومة لانتشار اللهب، مع توفير مطفأة حريق يدوية.

وأضافت «يجب اختيار موقع للخيام، بحيث يكون مرتفعاً بعيداً عن الأماكن المنحدرة والأودية لتجنب أخطار المياه المتدفقة جراء الأمطار، وكذلك الصخور أو الأحجار التي قد تتساقط، وتكون بعيدة عن الكهوف أو الشقوق الأرضية العميقة التي قد تكون مأوى للحشرات والزواحف السامة، وبعيداً عن الخطوط الكهربائية.

وأكدت ضرورة ألا تكون الأسلاك عارية حتى لا يحصل التماس كهربائي، مع تخصيص أماكن للطبخ وفصلها عن أماكن المعيشة، وينصح بوضع حاجز غير قابل للاشتعال بين الموقد والخيمة أثناء الطبخ، وعدم استخدام اللهب المكشوف، مثل الشموع والولاعات داخل الخيمة واستخدام مصادر أخرى توفر الإضاءة بالخيمة مثل البطاريات، كما يمنع التدخين داخل الخيام لتجنب نشوب الحرائق.