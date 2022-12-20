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سعود بن صقر: دعم الإمارات راسخ لعراق مستقر ومزدهر

سعود بن صقر: دعم الإمارات راسخ لعراق مستقر ومزدهر
20 ديسمبر 2022 18:27

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للجهود كافة المعنية بتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للعراق وشعبه وفي مواجهة التدخلات الأجنبية في شؤونه الداخلية ومحاولات النيل من سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مشدداً على أن استقرار العراق هو استقرار للمنطقة برمتها وتعزيز لأمنها.

وقال سموه، في تصريح له بمناسبة مشاركته على رأس وفد الدولة في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" الذي بدأ اليوم أعمال دورته الثانية في المملكة الأردنية الهاشمية، إن منهج دولة الإمارات العربية المتحدة ثابت في مواصلة العمل من أجل تحقيق السلام ونشر ثقافة التسامح والاعتدال والتعايش بين الشعوب ونبذ العنف والتطرف والكراهية إضافة إلى تغليب لغة الحوار والعقل والدبلوماسية والحلول السياسية بين الدول بجانب التركيز على البعد الإنساني وبناء جسور التواصل والتفاهم.

وشدد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على ضرورة العمل والتنسيق العربي والإقليمي من أجل منطقة مستقرة ومستقبل مزدهر.

وأشار سموه إلى جهود الحكومة العراقية في تنظيم مؤتمر بغداد الأول للتعاون والشراكة ونجاحه والذي يعد خطوة هامة لعودة العراق إلى دوره الطبيعي المأمول في محيطه العربي والإقليمي ولا شك أن الحضور الإقليمي والدولي الرفيع للمؤتمر المنصرم، إنما يعبر عن اهتمام المنطقة والعالم بأسره لدعم العراق والوقوف إلى جانبه خلال هذه المرحلة المفصلية التي يمر بها.

وأعرب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عن أمله في أن يتم البناء على مخرجات المؤتمر الأول وتعزيز التعاون مع العراق والوقوف إلى جانبه لمواجهة كل ما يعترضه من تحديات ودعم جهوده في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنموية وإعادة الإعمار، بما ينعكس إيجاباً على العراق وشعبه.

وأشار سموه إلى أن المؤتمر، في نسخته الثانية، يشكل فرصة لمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه العراق وتؤثر على أمن المنطقة واستقرارها، مؤكداً "أننا نؤمن أن استمرار الحوار والتواصل بين دول المنطقة وتكامل وتضافر الجهود المشتركة هو السبيل الأفضل نحو مستقبل مزدهر للعراق والمنطقة".

وأعرب سموه، في ختام تصريحه، عن شكره وتقديره إلى المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق الشقيقتين والجمهورية الفرنسية الصديقة على الجهود المبذولة في الإعداد والتنسيق لتنظيم مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة، والذي يأتي استكمالاً للمؤتمر الأول الذي عقد في بغداد خلال شهر أغسطس عام 2021.

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سعود بن صقر القاسمي
مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة
الأردن
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