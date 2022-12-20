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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
20 ديسمبر 2022 17:44

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام مع فرصة تكون بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر الغربية.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. تكون شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط ومضطرب شمالاً ومع السحب. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:37 والثاني عند الساعة 00:36، والجزر الأول عند الساعة 18:13 والثاني عند الساعة 04:54.

بحر عمان: خفيف إلى متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:01 والمد الثاني عند الساعة 07:30، والجزر الأول عند الساعة 13:50 والثاني عند الساعة 02:27.

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المصدر: وام
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