"جي 42" و"أسترازينيكا" توقعان اتفاقية لتصنيع منتجات دوائية مبتكرة
"جي 42"
20 ديسمبر 2022 17:36
وقعت "أسترازينيكا" و"جي 42 للرعاية الصحية" اتفاقية تعاون استراتيجي تهدف إلى تصنيع منتجات دوائية مبتكرة لشركة أسترازينيكا في أبوظبي.
وتركز الشراكة على أربعة محاور رئيسة تتمثل في: توطين الصناعات المبتكرة والبحث العلمي والتطوير والابتكار والاستدامة على المستوى العالمي بما يعزز مكانة العاصمة أبوظبي كحاضنة للابتكار والبحث في علوم الحياة.
حضر توقيع الاتفاقية كل من معالي عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة - أبوظبي وباسكال سوريوت الرئيس التنفيذي لشركة "أسترازينيكا" وسعادة الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة - أبوظبي وبينق شاو الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي 42".
وقع اتفاقية التعاون كل من أشيش كوشي الرئيس التنفيذي لشركة "جي 42 للرعاية الصحية" ومن شركة "أسترازينيكا" بيلين إنسيسو نائب الرئيس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما شهد التوقيع عدد من ممثلي الجهات الحكومية بما في ذلك وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومكتب أبوظبي للاستثمار.
تعزز الاتفاقية الجهود المبذولة لتأسيس اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة بهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي وذلك من خلال إطلاق العنان للإمكانات الوطنية حيث حددت شركتا "أسترازينيكا" و"جي 42 للرعاية الصحية" خطة طويلة الأمد لتصنيع الأدوية المبتكرة في أبوظبي استناداً على البنية التحتية المتميزة للقطاع الصحي في الإمارة.
تسهم الشراكة في رفد الجهود المبذولة ضمن "استراتيجية أبوظبي الصناعية" الهادفة إلى مضاعفة حجم قطاع التصنيع في الإمارة بحلول عام 2031. كما ستعمل الاتفاقية على توسيع نطاق أعمال البحث والتطوير في علوم الحياة في أبوظبي إضافة إلى تمكين الابتكار في مجالات الرعاية الصحية حيث ستتعاون كافة الأطراف المعنية لتقديم أحدث الابتكارات العلمية والممارسات التي تعزز توفير الأدوية للمرضى في دولة الإمارات وتعزيز تنافسيتها التصديرية.
تسعى دائرة الصحة - أبوظبي لتقديم دور حيوي وفعال في اقتصاد قائم على المعرفة في دولة الإمارات عن طريق خلق فرص عمل فريدة تتطلب كفاءات بشرية تتمتع بالخبرة والمعرفة وتماشياً مع رؤية "نحن الإمارات 2031" لاسيما من حيث رفع الناتج المحلي الإجمالي وزيادة صادرات الدولة غير النفطية. ومن المتوقع أن تجتذب الاتفاقية أفضل المواهب في المجال الصحي وإرساء مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بين أفضل 10 بلدان في مجال الرعاية الصحية.
وقال سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة - أبوظبي "بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة في رفد البحث والابتكار كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز قطاع الرعاية الصحية حيث نعمل في دائرة الصحة - أبوظبي بالتعاون مع شركائنا العالميين على مواصلة استكشاف وتوطيد سبل التعاون المشترك التي تعزز استدامة ومرونة نظم الرعاية الصحية حول العالم مع ضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى".
وأضاف "بينما نستمر في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة للرعاية الصحية وحاضنة للابتكار في علوم الحياة، يسعدنا دعم جهود التصنيع الدوائي محلياً في أبوظبي التي تأتي انعكاساً حقيقياً لأهداف حملة "اصنع في الإمارات" وللاهتمام العالمي بالاستثمار في قطاعات الأدوية الحيوية والرعاية الصحية في أبوظبي كثمرة للإمكانات التنموية والبنية التحتية المتميزة التي تتمتع بها الإمارة".
وصرح سامح الفنجري رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان في شركة "أسترازينيكا"، "تتشرف أسترازينيكا بكونها شريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم سبل الرعاية الصحية المبتكرة على المستوى المحلي".
يجدر بالذكر أنه في عام 2021، قامت أبوظبي بمضاعفة قدراتها لتطوير البحوث العلمية والسريرية حيث أجرت خلال عام واحد مشروعات بحثية أكثر من المشروعات البحثية التي أجرتها خلال الأعوام الخمسة السابقة.
وقد أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي "سجل أبحاث كوفيد-19" ليكون بمثابة منصة موحدة لدعم الجهود البحثية العالمية لمواجهة الوباء. وقد تلقت الدائرة أكثر من 376 بحثا في عام 2021 وتم ترخيص 67 منشأة صحية بأبوظبي للبحث العلمي. واليوم، هناك أكثر من 400 تجربة بحثية إكلينيكية جارية في الإمارة.
من جانبه، صرح أشيش كوشي الرئيس التنفيذي لشركة "جي 42 للرعاية الصحية"، "نحن على ثقة من إمكانات شراكتنا المستمرة مع "أسترازينيكا" وعوائدها على قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات والتي تكثف جهودها لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار والبحث في علوم الحياة فيما سيؤدي هذا التعاون الاستراتيجي إلى تسريع وتيرة الابتكار في التصنيع المحلي وسيسمح لنا باستكشاف إمكانيات أكبر في الأبحاث السريرية لتقديم علاجات تحسن حياة المرضى في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء المنطقة".
وأضاف "نعتبر من أهم أهداف هذه الشراكة هو تعزيز قدرات التصنيع المستدامة ودفع الابتكار على المستوى العالمي، حيث نتصور جميعاً رعاية صحية أفضل للجميع".
تستعد أبوظبي لتطوير واحدة من أكبر مرافق تخزين الأدوية وذلك في إطار سعيها الدائم لتعزيز الرعاية الصحية على جميع المستويات ومن المقرر أن يبدأ تشغيله قريباً وسيسهم المرفق في جهود علوم الحياة في الإمارة وفي توفير حلول شاملة وبجودة عالمية إضافة لإمكانية التحكم في درجة الحرارة لأغراض نقل وتخزين الأدوية.