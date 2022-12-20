"مخيم عجائب الشتاء" يواصل استقبال الأطفال والفتيات
"مخيم عجائب الشتاء" يواصل استقبال الأطفال والفتيات
20 ديسمبر 2022 14:10
أعلن نادي سيدات الشارقة وفروعه الثمانية عن استمرار فتح باب التسجيل في الدورة الجديدة من "مخيم عجائب الشتاء" والذي بدأ في استقبال الأطفال والفتيات المشاركين في العديد من الفعاليات التثقيفية والورش الإثرائية والأنشطة الترفيهية في 11 ديسمبر الجاري ويتواصل حتى 29 من الشهر ذاته في بيئة إثرائية تهدف لاستغلال أوقات الطلبة والعمل على تطوير معارفهم ومهاراتهم المختلفة خلال إجازة الشتاء الدراسية ويستهدف المخيم إشراك الأطفال والفتيات من عمر 3 سنوات إلى 16 سنة و الفتيان من 3 إلى 9 سنوات. وقالت خولة السركال مدير عام نادي سيدات الشارقة يأتي مخيم عجائب الشتاء في إطار الفعاليات والمبادرات الموسمية التي ينظمها النادي والتي تتضمن أيضاً مخيم الربيع ومخيم مشمس الصيفي وهي موجهة للأطفال من كلا الجنسين بهدف إثراء واستثمار أوقاتهم بالأنشطة النوعية والفعاليات المصممة لتحقيق الفائدة والترفيه لهم خلال فترة الإجازات الدراسية وبما يسهم في تعزيز رسالة النادي كجهة داعمة للمرأة في مختلف الجوانب ومؤسسة تعتني بالمرأة والطفل من خلال الخدمات المختلفة التي تقدمها مرافق النادي فضلاً عن المعارض والملتقيات والمخيمات على مدار العام.
من جهتها قالت ألاء الشناصي رئيس قسم العمليات يحتضن المقر الرئيسي للنادي مخيم عجائب الشتاء وهو ينقسم إلى 3 مخيمات فرعية تبعاً للفئة العمرية وهي مخيم المواهب الصغيرة ومخيم الفنون والرياضة ومخيم اليافعات وتنعقد فعاليات المخيم من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساء. وأضافت يشارك في تنظيم أنشطة المخيم عدد من مرافق النادي ممثلة بمركز المواهب (كولاج) والمجمع الرياضي كما يشارك في تنظيم فعاليات الفروع عدد من المرافق هي مركز المواهب إبداع ومركز الجمال جوري ومركز لياقة والمسبح الأولمبي ومطعم مراسي وبرنامج تاله.
وتم تخصيص "مخيم المواهب الصغيرة" لفئة الأطفال من 3 إلى 5 سنوات وتشمل حزمة من الفقرات والبرامج منها الحرف والفنون والألعاب الأولمبية والمفتش الصغير وصناعة الإكسسوارات واللعب المرح وسحر الثلج والرسم على الوجه. أما "مخيم الفنون والرياضة" فهو موجه للأطفال المشاركين من عمر 5 إلى 10 سنوات ويشمل أيضًا مجموعة منتقاة من الفعاليات الفنية والرياضية منها: السباحة والتزلج على الجليد والتنس وكرة الطائرة والحرف اليدوية والرسم والتلوين وكارديو الهيب الهوب وصناعة الفخار وحصص الطبخ.
فيما يأتي "مخيم اليافعات" لفئة الفتيات من عمر 11 إلى 16 سنة وسيحظين بباقة من الفعاليات والأنشطة منها حصص اللياقة البدنية وجلسات العناية بالبشرة وحصص الطبخ وورش في صناعة الفخار والحرف اليدوية بالإضافة إلى دورات السباحة والتزلج على الجليد.
وأشارت الشناصي إلى أن الأطفال والفتيات يحظون بفعاليات شيقة في مخيم عجائب الشتاء في فروع النادي في خورفكان ودبا الحصن وكلباء ووادي الحلو والتي بدأت اعتبارًا من 12 ديسمبر الجاري وتمتد حتى 30 من الشهر نفسه وتحظى بالإثارة والتنافس والتشويق للفتيات من 4 إلى 16 سنة وللفتيان من 4 إلى 8 سنوات وتضم أنشطة المخيم ورشًا داخلية وخارجية متنوعة وبالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة إضافة إلى ورش للطبخ وعدد من الفعاليات المائية والإبداعية والمسابقات التفاعلية والتي ستنظمها وتشرف عليها مرافق الفروع كما يشمل المخيم ألعابا ومسابقات المرح والرياضة.
وفي المنطقة الوسطى تستقبل فروع النادي في الذيد والحمرية والمدام والبطائح الأطفال المشاركين في المخيم خلال الفترة من 12 حتى 29 ديسمبر الجاري ومن خلال فعاليات وأنشطة متنوعة ستنظم يومياً خلال الفترة الصباحية من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهرًا حيث تم تخصيصها للفتيات من 4 إلى 16 سنة والفتيان من 6 إلى 8 سنوات. ويمكن لأولياء الأمور تسجيل أبنائهم وبناتهم والاطلاع على كل تفاصيل الأنشطة والفعاليات التي يقدمها المخيم عبر الموقعين الإلكترونيين: www.slc.ae وwww.slcbranches.ae ومن خلال حساب التواصل الاجتماعي shjladiesclub أو الاتصال على الأرقام المباشرة للمقر الرئيسي والفروع في مختلف مناطق الإمارة.