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حاكم رأس الخيمة يرأس وفد الدولة إلى «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة» الذي يستضيف الأردن نسخته الثانية

حاكم رأس الخيمة
20 ديسمبر 2022 11:10

بالإنابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».. يرأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وفد الدولة إلى «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة» الذي تستضيف اليوم نسخته الثانية المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. ويرافق سموه وفد يضم.. معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي حميد عبيد خليفة أبو شبص رئيس ديوان المحاسبة. ويبحث المؤتمر تعزيز التعاون والعمل المشترك في سبيل تقديم الدعم اللازم إلى العراق لمواجهة مختلف التحديات التي يشهدها..بجانب بحث التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقة والصحة في المنطقة والعالم.

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