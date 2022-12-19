ملك الأشانتي يستقبل القائم بالأعمال الإماراتي

كوماسي (وام)

استقبل الملك أتومفو أوسي توتو الثاني، ملك إقليم شعب الأشانتي في جمهورية غانا، في القصر الملكي «قصر المنهيه» في مقاطعة كوماسي عاصمة الإقليم، عامر العلوي، القائم بالأعمال في سفارة الدولة لدى غانا.

ونقل العلوي خلال اللقاء إلى ملك الأشانتي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله». من جانبه، عبّر الملك توتو الثاني عن تمنياته لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بموفور الصحة والعافية، ولشعب دولة الإمارات المزيد من التقدم والنجاح والازدهار.