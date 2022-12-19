الشارقة تبحث تعزيز التعاون مع بلجيكا

الشارقة (الاتحاد)

استقبل الشيخ ماجد القاسمي مدير دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، أمس، بمقر الدائرة أنطوان ديلكورت سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة وجورين سيليسلاغ مستشار الشؤون السياسية ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية البلجيكية لدى الدولة، بحضور الشيخ محمد القاسمي تنفيذي علاقات دولية وبحوث والشيخة ناعمة القاسمي تنفيذي علاقات دولية وبحوث.

وأكد الشيخ ماجد القاسمي حرص إمارة الشارقة على ترسيخ العلاقات الثنائية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع مملكة بلجيكا من خلال سفارتها وبعثتها الدبلوماسية لدى دولة الإمارات.