«الشارقة الخيرية» تنشئ 25 مسجداً داخل الدولة منذ 2010

الشارقة (وام)

كشفت جمعية الشارقة الخيرية عن أن إجمالي أعداد المساجد التي نفذتها الجمعية والجاري إنشاؤها داخل الدولة خلال الفترة منذ 2010 حتى العام الجاري بلغت 25 مسجداً، منها 19 تم افتتاحها إلى جانب 6 مساجد أخرى جار إنشاؤها في عدة مناطق بإمارة الشارقة والإمارات المجاورة في رأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، بتكلفة مالية بلغت 71.8 مليون درهم وبإجمالي 12 ألفاً من المصلين من الرجال والنساء.

وقال محمد حمدان الزري رئيس قطاع المشاريع والمساعدات: إن الجمعية استطاعت، من خلال مساهمات المحسنين المبادرين لدعم مشروع بناء المساجد والراغبين في تشييد وعمارة بيوت الله، إنشاء 25 مسجداً بالتعاون مع الجهات المختصة من خلال برامج المشاركات المجتمعية التي تسعى الجمعية ممثلة في إدارة المشاريع بالتنسيق مع مكتب الشؤون الهندسية إلى القيام بمسؤوليتها نحو مجتمعها، بما يعزز أهميتها وتأثيرها في خدمة المجتمع، شملت مسجد مويلح بتكلفة 3.5 مليون درهم يسع 1500 مصل، وإنشاء 3 مساجد في منطقة السيوح بتكلفة إجمالية بلغت 10.8 مليون درهم، تمثلت في مسجد السيوح بمنطقة السيوح 3 بكلفة 2.1 مليون درهم، ويستقبل 250 مصلياً، بالإضافة إلى مسجد السيوح11 والمزمع إنشاؤه بتكلفة مالية بلغت 6.5 مليون درهم متسعاً إلى 1000 مصل، إلى جانب مسجد السيوح10 الذي تم إنشاؤه بتكلفة 2.1 مليون درهم ليستقبل 250 مصلياً من الرجال والنساء.

وأشار الزري إلى أنه تم إنشاء مسجدين بمنطقة الرمثاء بتكلفة 4.9 ملايين درهم، كما تم إنشاء مسجدين مماثلين بمنطقة الصجعة بتكلفة إجمالية بلغت 19.9 مليون درهم، وإنشاء مسجد الرحمانية بمنطقة الرحمانية3 بتكلفة 2.1 مليون درهم، بينما جاء تنفيذ مسجد القرائن بتكلفة مليوني درهم إلى جانب مسجد الرق الجاري إنشاؤه بمنطقة سهيلة بتكلفة 5.2 مليون درهم، ومسجد كلباء الجاري تنفيذه بتكلفة 1.9 مليون درهم، فيما يجرى إنشاء مسجد خورفكان بكلفة 1.8 مليون درهم، بجانب مسجد درهم الحمد بتكلفة 1.6 مليون درهم والذي تم افتتاحه.

وأوضح أن الجمعية أنشأت 8 مساجد في إمارة رأس الخيمة.