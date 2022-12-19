الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

ميثاء آل نهيان: المفاهيم الإنسانية ركيزة لصناعة المستقبل المشرق

ميثاء آل نهيان: المفاهيم الإنسانية ركيزة لصناعة المستقبل المشرق
20 ديسمبر 2022 01:17

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«معاً ننشد لمحمد بن زايد».. مبادرة أطلقتها «مؤسسة ميثاء بنت أحمد»

أكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، أن العمل الخيري والمفاهيم الإنسانية الداعية للتسامح والتعايش، تمثل قيماً رئيسة يتوجب دعمها والمحافظة عليها، مشيرة إلى أهمية التحلي بمبادئ المشاركة المجتمعية والتكاتف والتعاون، باعتبارها ركيزة رئيسة لصناعة المستقبل المشرق للعالم كافة.
جاء ذلك خلال لقاء الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، مع القاضي الأميركي فرانك كابريو، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن سبل دعم مفاهيم العمل الإنساني حول العالم، كما تطرق اللقاء لأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش والتآلف والرحمة بين مختلف الفئات المجتمعية، مؤكدين على أهمية دور المبادرات المشتركة التي تسعى لغرس هذه المفاهيم ونشرها.
وأشادت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، بالدور البارز الذي يقدمه القاضي فرانك مابريو، من خلال رسائله الإيجابية التي تحث على الرحمة والمودة والتكاتف الإنساني.
وتم خلال اللقاء، التأكيد على دور مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، في نشر القيم والمفاهيم الإيجابية المجتمعية، وإعلان تبرع المؤسسة لدعم المشاريع التي يقوم بها القاضي فرانك كابرو، من خلال صندوق فيلومينا، خصوصاً في مجالات دعم الأسر المتعثرة ومساعدة المحتاجين ودعم الجهود التي تستهدف الأسر.
من جهة أخرى، حرصت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان على تعريف القاضي فرانك كابرو بمآثر الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبرؤيته الثاقبة وحكمته فيما قامت صحبة وفد من المؤسسة والقاضي فرانك كابرو بجولة في قصر الوطن بهدف التعريف بما يضمه من معالم بارزة.
وأعرب القاضي فرانك كابرو، عن جزيل شكره وتقديره لجهود الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، وبدور مؤسستها الرائدة.

ميثاء آل نهيان
مؤسسة ميثاء بنت أحمد بن مبارك
آخر الأخبار
"جي 42"
الإمارات
"جي 42" و"أسترازينيكا" توقعان اتفاقية لتصنيع منتجات دوائية مبتكرة
اليوم 17:36
الدخان يتصاعد من مكان الهجوم
عربي ودولي
تحرير رهائن ومقتل جميع محتجِزهم في باكستان
اليوم 17:23
مشروع براكة للطاقة النووية السلمية (من المصدر)
الاقتصادي
الطاقة النووية 2022.. إنجازات تعزز مسار التنمية الشاملة والحياد المناخ
اليوم 17:15
فينجر: مشكلة «المانشافت» في «البوندسليجا»
الرياضي
فينجر: مشكلة «المانشافت» في «البوندسليجا»
اليوم 17:15
شعار وزارة التربية والتعليم
الإمارات
للقبول المشروط في الجامعات... «التربية» تُعفي طلبة من متطلبات «إمسات»
اليوم 17:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©