ميثاء آل نهيان: المفاهيم الإنسانية ركيزة لصناعة المستقبل المشرق

أبوظبي (وام)

أكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، أن العمل الخيري والمفاهيم الإنسانية الداعية للتسامح والتعايش، تمثل قيماً رئيسة يتوجب دعمها والمحافظة عليها، مشيرة إلى أهمية التحلي بمبادئ المشاركة المجتمعية والتكاتف والتعاون، باعتبارها ركيزة رئيسة لصناعة المستقبل المشرق للعالم كافة.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، مع القاضي الأميركي فرانك كابريو، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن سبل دعم مفاهيم العمل الإنساني حول العالم، كما تطرق اللقاء لأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش والتآلف والرحمة بين مختلف الفئات المجتمعية، مؤكدين على أهمية دور المبادرات المشتركة التي تسعى لغرس هذه المفاهيم ونشرها.

وأشادت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، بالدور البارز الذي يقدمه القاضي فرانك مابريو، من خلال رسائله الإيجابية التي تحث على الرحمة والمودة والتكاتف الإنساني.

وتم خلال اللقاء، التأكيد على دور مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، في نشر القيم والمفاهيم الإيجابية المجتمعية، وإعلان تبرع المؤسسة لدعم المشاريع التي يقوم بها القاضي فرانك كابرو، من خلال صندوق فيلومينا، خصوصاً في مجالات دعم الأسر المتعثرة ومساعدة المحتاجين ودعم الجهود التي تستهدف الأسر.

من جهة أخرى، حرصت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان على تعريف القاضي فرانك كابرو بمآثر الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبرؤيته الثاقبة وحكمته فيما قامت صحبة وفد من المؤسسة والقاضي فرانك كابرو بجولة في قصر الوطن بهدف التعريف بما يضمه من معالم بارزة.

وأعرب القاضي فرانك كابرو، عن جزيل شكره وتقديره لجهود الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، وبدور مؤسستها الرائدة.