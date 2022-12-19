«تخيل المواهب الحكومية» في «أكاديمية أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت أكاديمية أبوظبي الحكومية فعالية «تخيل المواهب الحكومية»، وهي الفعالية الأولى من نوعها على مستوى القطاع الحكومي في الإمارة، حيث جاءت ضمن إطار جهودها المستمرة لبناء نخبة من الكفاءات الإماراتية الاستثنائية العاملة في حكومة أبوظبي.

وعقدت الفعالية بحضور معالي علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، والدكتور ياسر أحمد النقبي، مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية، واستقطبت مشاركة ما يقارب 400 من موظفي حكومة أبوظبي؛ بهدف تعزيز الانسجام والتعاون بين الجهات الحكومية في أبوظبي، وتوفير منصة حاضنة للأفكار والتواصل الفعال بين العقول. وقد تمكن موظفو حكومة أبوظبي من المساهمة في رسم ملامح مستقبل الكفاءات، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة أفكارهم ومقترحاتهم الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة التعلم والتطوير في الإمارة.

وشهدت الفعالية إقامة جلسة عصف ذهني تفاعلية، تم تقسيم المشاركين فيها ضمن أربع فرق للتركيز على أربعة محاور، تضمنت الرقمنة والتخيل والتفاعل والتوسع؛ وذلك بهدف تحفيز المشاركين على توليد الأفكار والمقترحات حول سُبل تعزيز التميز الحكومي، وبناء مستقبل واعد للكفاءات الإماراتية في أبوظبي.

وقد عمل فريق «الرقمنة» على توليد الأفكار المتعلقة بالتكنولوجيا، ودورها في تعزيز جهود أكاديمية أبوظبي الحكومية. كما حدد فريق «التخيل» أدوات وفرص التعلم المتقدمة.

كذلك ساهم فريق «التفاعل» في تقديم أفكار من شأنها المساهمة في بناء مجتمع من القادة.

وركز فريق «التوسع» على تقديم الأفكار المتعلقة بتحقيق نقلة نوعية تهدف إلى التركيز على الأفراد والكفاءات الموهوبة في القطاع الحكومي.

من جانبه، قال الدكتور ياسر أحمد النقبي: « فعالية تخيل المواهب الحكومية استقطبت حضوراً ومشاركة واسعة من ممثلي حكومة أبوظبي والكفاءات البشرية العاملة فيها، الذين اجتمعوا تحت مظلة واحد لتوليد الأفكار وطرح المقترحات لرسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً».