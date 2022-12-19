صقر غباش يلتقي رئيس «الشورى القطري»

الدوحة (الاتحاد)

التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى القطري، خلال زيارته أمس الأول، إلى دولة قطر الشقيقة.

وفي بداية اللقاء، رحب معالي رئيس مجلس الشورى القطري، بمعالي صقر غباش، منوهاً بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين.

وأشار معالي صقر غباش إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون البرلماني وتبادل الخبرات البرلمانية والاستفادة من التجربة الرائدة لدى المجلسين في مجال الاختصاص التشريعي.

كما تقدم معالي صقر غباش بالتهنئة لدولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني الـ51 لدولة قطر، مشيداً بما تشهده دولة قطر من نهضة وتقدم في شتى المجالات، ومتمنياً لها مزيداً من التقدم والنمو والازدهار. كما توجه معاليه، بالتهنئة لدولة قطر على نجاح استضافتها بطولة كأس العالم 2022، مشيداً بالتنظيم المبهر والمتميز للبطولة التي تقام للمرة الأولى في المنطقة العربية.

وجرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون القائمة في المجال البرلماني، وسبل تعزيزها على مختلف الصعد، بما يعكس رؤية وتوجهات قيادتي البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان، ضرورة تعزيز تنسيق المواقف بينهما في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين، ويدعم مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.