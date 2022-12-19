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وفد «الوطني» يلتقي مسؤولة في البرلمان الأوروبي

ميرة السويدي ومريم بن ثنية وسارة فلكناز خلال اللقاء (من المصدر)
20 ديسمبر 2022 01:16

الرياض (الاتحاد)

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التقى وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة ميرة سلطان السويدي رئيسة مجموعة لجنة الصداقة البرلمانية مع برلمانات الدول الأوروبية، هانا نيومان رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، بحضور مريم ماجد بن ثنية وسارة محمد فلكناز، وذلك في لقاء خاص بالنساء البرلمانيات في الخليج، الذي استضافته الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأكدت ميرة السويدي، خلال اللقاء، على العلاقات المتينة التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات الرسمية، وضرورة استمرار عقد الاجتماعات الثنائية، لما في ذلك من ارتقاء بالعمل البرلماني المشترك وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية.
واستعرضت مريم بن ثنية سياسات تمكين المرأة في دولة الإمارات، والتي شهدت قفزات نوعية في السنوات الأخيرة، خاصة في العمل البرلماني، حيث تمثل المرأة حالياً نسبة 50% من أعضائه، مما مكن الدولة من أن تحقق المركز الثالث عالمياً في مجال تمثيل المرأة في البرلمانات، كما أشارت إلى التطورات التي حدثت على المستويات التشريعية والمؤسسية والاستراتيجية والسياسات التي تعزز بنية حقوق الإنسان في دول الإمارات، وتحافظ على المكتسبات التي حققتها المرأة.
من جانبها، قالت سارة فلكناز، خلال اللقاء، إن دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي يتمتعان بعلاقات متميزة، وللجانبين مصالح مشتركة في ضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

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