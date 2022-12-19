جامعة الشارقة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً في «الاستدامة»

الشارقة (الاتحاد)

حافظت جامعة الشارقة على المركز الأول على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة للعام السادس على التوالي ضمن التصنيف العالمي للجامعات«يو اي جرين متريك 2022- UI Green Metric» والذي يعمل على تصنيف وتقييم الجامعات على مستوى العالم في مجال التنمية المستدامة والالتزام بمعايير البيئة النظيفة، وفي إنجاز جديد يضاف لسجل الجامعة، صُنفت جامعة الشارقة هذا العام ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في مجال الاستدامة، كما احتلت الجامعة المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والمرتبة الثالثة على مستوى العالم العربي، والخامسة على مستوى دول الشرق الأوسط.

وقال الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، إن الجامعة انضمت وفق نتائج تصنيف هذا العام إلى أفضل 100 جامعة على مستوى العالم بتقدمها 38 مرتبة مقارنة بنتائج العام الماضي لتصبح في المركز الـ 81 عالمياً، وأيضاً تقدمت في نفس التصنيف على المستويات الإقليمية، حيث احتلت الجامعة المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والمرتبة الثالثة على مستوى العالم العربي والخامسة على مستوى دول الشرق الأوسط.

وأضاف أن تصنيف يو اي جرين متريك للعام 2022م شاركت به 1050 جامعة من مختلف دول العالم، وقد حققت الجامعة تقدماً ملحوظاً في عدد من المعايير التي يعتمد عليها التصنيف، حيث حققت الجامعة المرتبة السابعة عالمياً في فئة البنية التحتية ومدى ملاءمة المرافق والمنشآت وفعالية استجابتها لمواجهة الأزمات والطوارئ ومدى السلامة والأمن، كما حققت الجامعة المرتبة الـ 22 عالمياً في فئة الإدارة الفعالة للمياه وتحقيق جميع مؤشرات القياس بنسبة 100%، وفي فئة إدارة النفايات وكفاءتها احتلت الجامعة المرتبة الـ 73 عالمياً، وأيضاً احتلت الجامعة المرتبة الـ 85 عالمياً في فئة التعليم والبحث العلمي في الاستدامة.