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ورش للابتكار في «حمدان للأداء التعليمي المتميز»

أنشطة متنوعة لتنمية مهارات الطلبة (من المصدر)
20 ديسمبر 2022 01:16

دبي (الاتحاد)

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 ينظّم مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، فعاليات متنوعة خلال الإجازة الشتوية 2022 والتي تتضمن العديد من الأنشطة والورش التدريبية والحلقات النقاشية في مجالات الابتكار والموهبة.
وتهدف هذه الفعاليات إلى صقل مواهب الطلاب وإكسابهم المهارات الضرورية لمواكبة التطور التكنولوجي. وتُشارك في البرنامج مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، وذلك في الأنشطة المنعقدة في مختبر «فاب لاب» التابع لمؤسسة حمدان بن راشد. كما تشارك أيضاً مجموعة دبي للفلك وغيرها من المؤسسات الرائدة في مجالها في الأنشطة الأخرى ذات الصلة بتطوير قدرات الطلاب الموهوبين المشاركين في الأنشطة الشتوية.
 وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: إن المؤسسة حريصة على مواصلة دورها في دعم الطلبة الموهوبين وتعزيز المعارف والمهارات لديهم، في إطار استحقاقات مشروع رعاية الموهوبين والذي يشرف على تنفيذه مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار وفق برنامج زمني متناغم مع الأجندة التعليمية في المدارس. وقال: «إن فعاليات الإجازة الشتوية هذا العام جاءت حافلة بالبرامج والأنشطة العلمية المتنوعة، وساهم في تنظيمها بعض من شركائنا مثل مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي ومجموعة دبي للفلك، بهدف تعزيز مواهب الطلاب ومساعدتهم في الاستفادة من الإمكانات المتاحة في صقل مواهبهم والتعرف على مجالات جديدة في علوم الفضاء والتطبيقات العلمية، إلى جانب غرس قيم التعاون والعمل بروح الفريق».
ونوّه الدكتور السويدي بأن المؤسسة، وهي تحتفل بيوبيلها الفضي في الدورة الحالية، تؤكد على التزامها بتحقيق رؤيتها التي تهدف إلى المساهمة في تعليم نموذجي يحقق تميز الأداء ويحتضن الطلبة الموهوبين، مضيفاً أن الارتقاء بمهارات الطلاب ومواهبهم أصبح من ضرورات اللحاق بركب التطور التقني المتسارع.

مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار
مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز
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