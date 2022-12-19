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مؤتمر عالمي لـ «الجراحة التجميلية»

مؤتمر عالمي لـ «الجراحة التجميلية»
20 ديسمبر 2022 01:16

دبي (الاتحاد)

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 تستضيف دبي «المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لجمعيات الجراحة التجميلية» في الفترة من 5 إلى 7 مايو 2023، في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع الجمعية العربية لطب وجراحة التجميل، وشعبة الإمارات لجراحة التجميل، وتنظّم المؤتمر وتديره «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في أول انعقاد للمؤتمر في منطقة الشرق الأوسط.
ويستقطب المؤتمر في دبي أكثر من 1.500 خبير ومتخصص في مجال طب وجراحة التجميل من أكثر من 60 جمعية دولية، ويحظى بمشاركة خبراء ومختصّين من 112 دولة يعد فيها مجال طب التجميل والجراحة التجميلية الترميمية من المجالات الطبية المهمة، ما يثري جدول الأعمال الشامل للمؤتمر الذي تستمر جلساته على مدار ثلاثة أيام.
 وأعرب الدكتور جمال جمعة، رئيس الجمعية العربية لطب وجراحة التجميل، عن سعادته بإقامة المؤتمر في دبي لأول مرة، واعتزازه بالمستوى الرفيع للمحتوى العلمي للمؤتمر، وقال: «يعمل فريق من كبار جراحي التجميل على رفد المؤتمر بأفضل البحوث العلمية رفيعة المستوى، وقام بإعدادها روّاد الجراحة التجميلية والطب التجميلي في العالم»، مؤكداً أن المؤتمر يحظى باهتمام كبير من الشركات الوطنية والشركات الدولية المتخصصّة في هذا المجال، وكذلك الشركات الناشئة الساعية إلى اكتشاف فرص جديدة للتطور والازدهار من خلال المؤتمر.
وأبدى الدكتور زهير الفردان، رئيس شعبة الإمارات لجراحة التجميل، سعادته بحجم المشاركات العالمية من كبريات الشركات في المعرض المصاحب للمؤتمر وقال: «سوف يجمع المعرض المصاحب أكثر من 150 عارضاً من حول العالم تحت سقف واحد، ليعرضوا أحدث التقنيات والتطوّرات في مجال الجراحة التجميلية».

دبي
الجراحة التجميلية
الإمارات
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