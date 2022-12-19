إعادة تدوير %23 من إجمالي النفايات في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)-

تمكنت شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» من معالجة وإعادة تدوير النفايات بأنواعها المختلفة، متمكنة خلال النصف الأول من العام الحالي من إعادة تدوير 23% من إجمالي النفايات المستلمة في المنشآت المختصة، واستخدامها في مشاريع وطنية حيوية كتعبيد الطرق، واستخدام منتجات المطاط المختلفة كأرضيات السلامة والبلاط المطاطي الخاص بالأرصفة في العديد من القطاعات، منها القطاع العام والقطاع الرياضي وقطاع التعليم وتنسيق الحدائق.

وأوضحت «تدوير» أنه يمكن شراء المنتجات المصنوعة من المواد المعاد تدويرها في المنشآت والمحطات التابعة للشركة للمساهمة في تسريع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الدائري.

وبينت «تدوير» أنها توفر منتجات متعددة من إعادة تدوير الإطارات كأرضيات السلامة المطاطية، وأرصفة البلاط المطاطية، وقطع المطاط الملونة.

وتوفر «تدوير» من خلال المنشآت والمحطات التابعة لها منتجات إعادة تدوير ومخلفات الهدم والبناء، من الحصى المتعدد الأحجام، والذي يستخدم في تسوية التربة، ومصانع الطابوق، وتعبيد الطرق. كما توفر منتجات إعادة تدوير المخلفات الخضراء والتي تستخدم في زراعة النخيل، زراعة الخضراوات والفواكه، الزهور والمسطحات الخضراء، وكذلك تعتبر كسماد حيواني وسماد للدواجن.

17 مركزاً

تمكنت «تدوير» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري من فرز 838 ألف طن من النفايات وكانت كالآتي: 110 آلاف طن من المواد البلاستيكية، وأكثر من 659 ألف طن من الخشب، ونحو 28 ألف طن من النفايات الورقية والكرتون، ونحو 950 طناً من الخردوات المختلطة والتي تضم الأقمشة والفلين، إلى جانب أكثر من 14 ألف طن من الحديد، ونحو 24 ألف طن من الألمنيوم وذلك قبل بدء مراحل معالجة النفايات وإعادة تدويرها لتحويلها إلى مواد صديقة للبيئة يمكن استغلالها في عدة مجالات ومشاريع وطنية حيوية.

وقامت فرق العمل التابعة للمركز بفرز هذه النفايات مع اتباع أفضل الممارسات في مكبات النفايات الثمانية التابعة للمركز، والتي تضم مكب حميم في أبوظبي، ومكب مدينة العين ومكبات مدينة زايد، والمرفأ، والسلع، وغياثي، وليوا، وجفن، بالإضافة إلى مطمر هندسي واحد يقع في مدينة العين.

وتوفر «تدوير» 17 مركزاً لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير «مناجم النفايات» على مستوى إمارة أبوظبي، تتوزع في مدينتي أبوظبي والعين، ومنطقة الظفرة، وذلك في إطار حرص المركز على تشجيع أفراد المجتمع على المساهمة في عملية فصل النفايات من مصدرها والمحافظة على بيئة صحية آمنة ومستدامة، وبما ينسجم مع جهوده المستمرة لتطوير خدمات فرز النفايات.