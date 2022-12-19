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«حديقتي أجمل» في مدينة محمد بن زايد

أطفال مشاركون في الفعالية (من المصدر)
20 ديسمبر 2022 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية مدينة زايد في حديقة «الجزيرة» بمدينة محمد بن زايد وبالتعاون مع «تدوير»، و«مدرسة الضيافة الدولية» فعالية توعوية مجتمعية بيئية تحت شعار «حديقتي أجمل» وذلك ضمن إطار الفعاليات المدرجة تحت مبادرة (عاصمتي) والتي تستهدف الارتقاء بالمظهر الجمالي العام للمدينة، وتحفيز الأطفال للمحافظة على الحدائق والمرافق العامة، وتشجيع المجتمع على المشاركة الفعالة في توسيع الرقعة الخضراء، وإضفاء المزيد من الجمال على الحدائق المنزلية وزراعة المساحات، وتحسين المشهد الجمالي للمرافق، والحفاظ على الحدائق العامة والمنتزهات.
كما استهدفت فعالية (حديقتي أجمل) مكافحة الظواهر السلبية بمشاركة مجتمعية والتي يمكن أن تلحق الضرر بالمظهر الحضاري العام للمدينة وذلك ضمن إطار جهود البلدية المتواصلة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع والبيئة، والحد من المشوهات العامة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن استخدام المرافق العامة، والخدمية والترفيهية والحفاظ عليها.
من جانبها شاركت «تدوير» في دعم الفعالية وإنجاحها من خلال تقديم محاضرة توعوية حول الطرق السليمة في التخلص من النفايات، وترسيخ القيم البيئية الصحيحة، وإرشاد المجتمع إلى أهمية المحافظة على البيئة تحقيقاً لصحة وسلامة المجتمع.
كما ساهمت «مدرسة الضيافة الدولية» بإثراء فعالية «حديقتي أجمل» عبر حضور ومشاركة وتفاعل طلبتها مع فقرات الفعالية، والاستفادة من ورش العمل التوعوية.
وتضمنت فعالية «حديقتي أجمل» العديد من الفقرات وورش العمل منها على سبيل المثال: عرض حول دور المجتمع ومسؤولياته في الحفاظ على المظهر العام، واستعراض أمثلة في المحافظة على جمال الحدائق وتناسقها، كما شملت الفعالية تنظيم ورش عمل متخصصة وتوعوية للطلاب، وورشة زراعية استهدفت تثقيف المشاركين بكيفية العناية بالنباتات وتنميتها.

بلدية أبوظبي
أبوظبي
مدينة محمد بن زايد
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