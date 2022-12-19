«البنية التحتية» تطلق «واتساب» للتواصل مع المتعاملين

دبي (وام)

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية خدمة تواصل مع المتعاملين عبر تطبيق «واتساب» وذلك على الرقم 8006634.

وتتيح الخدمة الجديدة عبر التطبيق إمكانية تواصل جميع المتعاملين مع الوزارة بطريقة مرنة وسهلة وطرح الاستفسارات حول الخدمات وطرق التقديم عليها وغيرها من الاستفسارات المرتبطة بمنظومة عمل الوزارة.

وتعمل الوزارة وفق رؤية واضحة ومبادرات متنوعة لتعزيز تواصل الوزارة مع جمهور المتعاملين عبر بنية تكنولوجية موحدة وآمنة تتضمن وسائل تقنية حديثة وتطبيقات هواتف ذكية تخدم تطلعات الجمهور المعني ما يعزز تطلعات الوزارة إلى الاستجابة لمتطلبات الحكومة وتوجهات قيادة الدولة التي تضع المتعاملين في أولوية اهتماماتها بأجندة العمل الحكومي.

وتعتمد منظومة التواصل مع وزارة الطاقة والبنية التحتية على ضوابط وإجراءات حوكمة ورقابة دورية تطبيقا لاستراتيجية الوزارة التي تستهدف مواكبة أعلى معايير الجودة في مجال تعزيز التواصل مع المتعاملين ومواكبة احتياجاتهم وفقا لمعايير الحكومة الذكية وتنفيذاً لوعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل.

وفي الإطار ذاته.. أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الانتهاء من تحويل الدفعة الثانية من خدماتها إلى خدمات بنظام الطابع الاستباقي الذي يعتمد على التنبؤ باحتياجات المتعامل وتوقعها قبل أن يطلبها وذلك من خلال قاعدة من البيانات والمعلومات التي توفرها الوزارة عن التطلعات المحتملة للمتعاملين ليصل مجموع الخدمات الاستباقية في الوزارة إلى 28 خدمة.

يذكر أن قنوات ووسائل التواصل مع المتعاملين لدى الوزارة تشمل مركز الاتصال 8006634 وخدمة الدردشة المباشرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي عبر الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني ومراكز سعادة المتعاملين إضافة إلى حسابات الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تقدم الوزارة 123 خدمة تتنوع بين قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل.