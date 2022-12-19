قائد شرطة رأس الخيمة يؤكد على رفع مهارات المنتسبين

رأس الخيمة (وام)

شهد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بحضور المديرين العامين ومديري الإدارات وعدد كبير من الضباط، الحفل الختامي للبرنامج التدريبي للرماية 2022 في ميدان الرماية بمنطقة السوان.

وأكد قائد شرطة رأس الخيمة أهمية إعداد برامج الرماية السنوية لتأهيل وتدريب منتسبي ومنتسبات القيادة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم بما يتماشى مع التطورات الأمنية، وبما يسهم في تعزيز الأمن والأمان في دولتنا الحبيبة، مهنئاً الفائزين بالمراكز الأولى في الفئات الأربعة من البرنامج التي تشمل فئة كبار الضباط، والضباط، وصف الضباط والعنصر النسائي.

وبدأ الحفل بعزف موسيقى شرطة رأس الخيمة للسلام الوطني للدولة، تبعته كلمة العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير مركز تدريب شرطة رأس الخيمة، التي لفت فيها إلى أن البرامج التدريبية السنوية للرماية التي ينفذها المركز تهدف لصقل مهارات رجال الشرطة والعناصر النسائية في استخدام السلاح أثناء مهامهم الوظيفية وتحسين مستوى لأداء لديهم في التعامل مع المتغيرات الأمنية وتطور الجريمة، الذي يتطلب إعداداً مناسباً لمكافحتها والحفاظ على مكتسبات الوطن واستقراره وأمن مواطنيه ومن يعيش على أرضه.

وقال: «هذه البرامج تلعب دوراً في التصدي للجرائم التقليدية والمنظمة والجرائم التي ترتكز على استخدام المنظومات الإلكترونية والاتصالات الشبكية العالمية - الجرائم العابرة للحدود -»، مؤكداً اهتمام وزارة الداخلية في نشر الثقافة الأمنية بين موظفيها عبر عقد دورات الأمن الإلكتروني والسيبراني واستشراف الأساليب الإجرامية.

وذكر العقيد البكر أن مركز تدريب شرطة رأس الخيمة نظم خلال العام الحالي 38 دورة اتحادية التحق بها 806 منتسبين، و28 دورة محلية بلغ عدد المشاركين فيها 478 منتسباً، بالإضافة إلى مشاركة 2947 رامياً من مختلف القطاعات الشرطية في برنامج الرماية السنوية.

تكريم

كرم قائد عام شرطة رأس الخيمة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة من فئات البرنامج، وأبناء المرحوم عيسى بو الصفارد تقديراً لجهوده الكبيرة في تنظيم برامج الرماية على مدار الأعوام الماضية، كما كرم الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية وعدداً من منتسبي الإدارات الشرطية، فيما قدم العميد جمال أحمد الطير، مدير عام الموارد والخدمات المساندة، هدية تذكارية لـ القائد العام لشرطة رأس الخيمة.