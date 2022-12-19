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تخريج 360 من طلبة الدراسات العليا بأكاديمية شرطة دبي

عبدالله المري في لقطة تذكارية مع الخريجين وقيادات الأكاديمية (وام)
20 ديسمبر 2022 01:14

دبي (وام) 

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شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تخريج طلبة أكاديمية شرطة دبي، من الدراسات العليا والدراسات المسائية المنتظمة، والبالغ عددهم 360 طالباً وطالبة، من 4 تخصصات، وهي الدكتوراه في القانون، والماجستير في القانون، والماجستير في علوم الشرطة، والبكالوريوس في القانون.
وسلم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، شهادات التخرج للطلبة، مهنئاً الخريجين، وأولياء أمورهم بهذا الإنجاز العلمي، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والتطور والنجاح المهني والأكاديمي والشخصي، داعياً إياهم إلى تسخير علمهم في خدمة المجتمع والوطن، وألا يتوقفوا عن التزود بالعلم والمعرفة.
وقال اللواء الدكتور غيث غانم السويدي، إن أكاديمية شرطة دبي تعد صرحاً علمياً أسهم خلال 35 عاماً في تخريج الكوادر المتعلمة والمتسلحة بالمعرفة المتقدمة في القانون، ويسهم خريجوها في مسيرة النهضة والتنمية في الدولة، وتصبح الأكاديمية وجهة تعليمية رائدة ومتميزة في سمعتها في مجال القانون ومجال العلوم الأمنية والشرطية، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضح العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، أن الأكاديمية تحتفي بتخريج 360 طالباً وطالبة من الدراسات العليا والدراسات المسائية المنتظمة، بينهم 44 من حملة شهادة الدكتوراه و123 ماجستير و193 بكالوريوس، يمثلون دولة الإمارات العربية المتحدة، ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية الشقيقة.
من جانبه، لفت العقيد الدكتور أحمد الشحي، إلى تميز أكاديميةُ شرطةِ دبي منذ انطلاقتِها برؤيةٍ ورسالةٍ واضحة قامت على أساس متين عماده القانون رقم 11 لسنة 2005 بإنشاء أكاديمية شرطة دبي، مضيفاً أن التعليمُ هو الركيزةُ الأساسيةُ، التي تعززُ نهضةَ الوطنِ وريادتَه.

شرطة دبي
عبدالله خليفة المري
أكاديمية شرطة دبي
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