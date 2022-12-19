أمطار على مناطق  متفرقة في الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)



هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، ورياح شمالية غربية نشطة السرعة والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي، وتهيأت أمس فرصة لتكوّن السحب الركامية، التي صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، ويتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار حتى الخميس على بعض مناطق الدولة.

والطقس غائم جزئي بوجه عام، أمس، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشمالية والساحلية والجزر، خاصة غرباً، يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي يضطرب أحياناً وخفيف الموج في بحر عُمان.

وكانت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة، أمس، بلغت 29.7 درجة مئوية في أشعب «أبوظبي» الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، مسجلة انخفاضاً طفيفاً عن أمس الأول.

وشملت مناطق الهطول طريق دبا - مسافي البصيرة في إمارة الفجيرة، وطريق خورفكان الجديد، وطريق خورفكان الدائري حطين بخورفكان، وسد رفيصة بالشارقة،

وفي منطقة الظفرة، هطلت على طريق الشيخة سلامة بنت بطي، باتجاه مدينة زايد وطريق حبشان/ الشيخ خليفة بن زايد باتجاه أبو الأبيض، والهرمية، وخفيفة إلى متوسطة على طريق دبي أبوظبي باتجاه الشهامة، والرحبة وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والجزر، خاصة غرباً، والرياح شمالية شرقية، إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها تصل إلى40كم/س، والبحر متوسط الموج في الخليج، العربي وخفيف إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عُمان.

فيما يتوقع أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الساحلية خاصة شمالاً وشرقاً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها تصل إلى40كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عُمان.