الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

أمطار على مناطق  متفرقة في الدولة

أمطار على مناطق  متفرقة في الدولة
20 ديسمبر 2022 01:14

إبراهيم سليم (أبوظبي)
 
هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، ورياح شمالية غربية نشطة السرعة والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي، وتهيأت أمس فرصة لتكوّن السحب الركامية، التي صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، ويتوقع المركز الوطني للأرصاد  استمرار هطول أمطار حتى الخميس على بعض مناطق الدولة.
والطقس غائم جزئي بوجه عام، أمس، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشمالية والساحلية والجزر، خاصة غرباً، يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي يضطرب أحياناً وخفيف الموج في بحر عُمان.
 وكانت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة، أمس، بلغت 29.7 درجة مئوية في أشعب «أبوظبي» الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، مسجلة انخفاضاً طفيفاً عن أمس الأول. 
وشملت مناطق الهطول طريق دبا - مسافي البصيرة في إمارة الفجيرة، وطريق خورفكان الجديد، وطريق خورفكان الدائري حطين بخورفكان، وسد رفيصة بالشارقة، 
 وفي منطقة الظفرة، هطلت على طريق الشيخة سلامة بنت بطي، باتجاه مدينة زايد وطريق حبشان/ الشيخ خليفة بن زايد باتجاه أبو الأبيض، والهرمية، وخفيفة إلى متوسطة على طريق دبي أبوظبي باتجاه الشهامة، والرحبة وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والجزر، خاصة غرباً، والرياح شمالية شرقية، إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها تصل إلى40كم/س، والبحر متوسط الموج في الخليج، العربي وخفيف إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عُمان.
فيما يتوقع أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الساحلية خاصة شمالاً وشرقاً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها تصل إلى40كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عُمان.

أخبار ذات صلة
وزارةالتربية والتعليم: إعفاء الطلبة الحاصلين على رسالة «لا مانع» من القبول المشروط
الإمارات تحدد عطلة رأس السنة الميلادية للقطاع الخاص
أمطار
الإمارات
الخليج العربي
المركز الوطني للأرصاد
آخر الأخبار
الدخان يتصاعد من مكان الهجوم
عربي ودولي
تحرير رهائن ومقتل جميع محتجِزهم في باكستان
اليوم 17:23
مشروع براكة للطاقة النووية السلمية (من المصدر)
الاقتصادي
الطاقة النووية 2022.. إنجازات تعزز مسار التنمية الشاملة والحياد المناخ
اليوم 17:15
فينجر: مشكلة «المانشافت» في «البوندسليجا»
الرياضي
فينجر: مشكلة «المانشافت» في «البوندسليجا»
اليوم 17:15
شعار وزارة التربية والتعليم
الإمارات
للقبول المشروط في الجامعات... «التربية» تُعفي طلبة من متطلبات «إمسات»
اليوم 17:06
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
عربي ودولي
بوتين يدلي بتصريح بشأن مناطق أوكرانية ضمتها روسيا
اليوم 17:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©