«نقل عجمان» تنظم ورشة تدريبية

عجمان (وام)

نظمت هيئة النقل بعجمان ورشة تدريبية لموظفيها عن أمن المعلومات وأفضل ممارساته، بالتعاون مع فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي.

نظم الورشة قسم التحول الرقمي في هيئة النقل عجمان، عبر برنامج «مايكروسوفت» تيم، بمشاركة 40 موظفاً من مختلف الأقسام والإدارات في «الهيئة».

واستهدفت الورشة تعزيز وعي الموظفين حول المخاطر والتهديدات الإلكترونية والأمنية، وتعريفهم بسبل تفاديها والوقاية منها، بما يضمن تحقيق أقصى حماية ممكنة لمعلومات وبيانات «الهيئة».

وقال عبد الرحمن سيف النعيمي، مدير إدارة الدعم المؤسسي في هيئة النقل بعجمان: إن الورشة جاءت لتؤكد مسعى «الهيئة» الدائم إلى تحسين بيئة العمل والأداء المؤسسي والتدريب المستمر للارتقاء بالخدمات، كواحدة من القيم الأساسية التي تعمل عليها «الهيئة».