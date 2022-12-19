الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«نقل عجمان» تنظم ورشة تدريبية

«نقل عجمان» تنظم ورشة تدريبية
20 ديسمبر 2022 01:14

عجمان (وام) 

أخبار ذات صلة
«البرتقالي» يصطاد «الفارس» بـ «العربي»!
حاكم عجمان يعتمد موازنة الإمارة لعام 2023

نظمت هيئة النقل بعجمان ورشة تدريبية لموظفيها عن أمن المعلومات وأفضل ممارساته، بالتعاون مع فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي.
نظم الورشة قسم التحول الرقمي في هيئة النقل عجمان، عبر برنامج «مايكروسوفت» تيم، بمشاركة 40 موظفاً من مختلف الأقسام والإدارات في «الهيئة».
واستهدفت الورشة تعزيز وعي الموظفين حول المخاطر والتهديدات الإلكترونية والأمنية، وتعريفهم بسبل تفاديها والوقاية منها، بما يضمن تحقيق أقصى حماية ممكنة لمعلومات وبيانات «الهيئة».
وقال عبد الرحمن سيف النعيمي، مدير إدارة الدعم المؤسسي في هيئة النقل بعجمان: إن الورشة جاءت لتؤكد مسعى «الهيئة» الدائم إلى تحسين بيئة العمل والأداء المؤسسي والتدريب المستمر للارتقاء بالخدمات، كواحدة من القيم الأساسية التي تعمل عليها «الهيئة».

هيئة النقل
عجمان
آخر الأخبار
الدخان يتصاعد من مكان الهجوم
عربي ودولي
تحرير رهائن ومقتل جميع محتجِزهم في باكستان
اليوم 17:23
مشروع براكة للطاقة النووية السلمية (من المصدر)
الاقتصادي
الطاقة النووية 2022.. إنجازات تعزز مسار التنمية الشاملة والحياد المناخ
اليوم 17:15
فينجر: مشكلة «المانشافت» في «البوندسليجا»
الرياضي
فينجر: مشكلة «المانشافت» في «البوندسليجا»
اليوم 17:15
شعار وزارة التربية والتعليم
الإمارات
للقبول المشروط في الجامعات... «التربية» تُعفي طلبة من متطلبات «إمسات»
اليوم 17:06
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
عربي ودولي
بوتين يدلي بتصريح بشأن مناطق أوكرانية ضمتها روسيا
اليوم 17:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©