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الإمارات تتضامن مع ماليزيا وتعزّي في ضحايا الانهيار الأرضي
الإمارات تتضامن مع ماليزيا وتعزّي في ضحايا الانهيار الأرضي
19 ديسمبر 2022 19:23
عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع ماليزيا الصديقة في ضحايا الانهيار الأرضي الذي حدث في ولاية سيلانجور،وتسبب في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، وفي إحداث أضرار جسيمة.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الماليزية والشعب الماليزي وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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