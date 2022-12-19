الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع ملك الأردن العلاقات الأخوية

رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع ملك الأردن العلاقات الأخوية
19 ديسمبر 2022 17:54

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بحثا خلاله العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين.كما تناول الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأكد سموه وجلالة الملك عبدالله الثاني عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين والحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.

أخبار ذات صلة
حاكم رأس الخيمة يصل إلى الأردن للمشاركة في «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة»
وزارةالتربية والتعليم: إعفاء الطلبة الحاصلين على رسالة «لا مانع» من القبول المشروط
المصدر: وام
الأردن
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
الدخان يتصاعد من مكان الهجوم
عربي ودولي
تحرير رهائن ومقتل جميع محتجِزهم في باكستان
اليوم 17:23
مشروع براكة للطاقة النووية السلمية (من المصدر)
الاقتصادي
الطاقة النووية 2022.. إنجازات تعزز مسار التنمية الشاملة والحياد المناخ
اليوم 17:15
فينجر: مشكلة «المانشافت» في «البوندسليجا»
الرياضي
فينجر: مشكلة «المانشافت» في «البوندسليجا»
اليوم 17:15
شعار وزارة التربية والتعليم
الإمارات
للقبول المشروط في الجامعات... «التربية» تُعفي طلبة من متطلبات «إمسات»
اليوم 17:06
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
عربي ودولي
بوتين يدلي بتصريح بشأن مناطق أوكرانية ضمتها روسيا
اليوم 17:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©