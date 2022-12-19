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رئيس الدولة ونائبه يهنئان أمير قطر بنجاح كأس العالم 2022

رئيس الدولة ونائبه يهنئان أمير قطر بنجاح كأس العالم 2022
19 ديسمبر 2022 17:35

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة نجاح بطولة كأس العالم (فيفا قطر2022).

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

 

 

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