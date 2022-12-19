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جراحات نوعية للمصابين بأمراض خلقية في الوجه بأبوظبي

جراحات نوعية للمصابين بأمراض خلقية في الوجه بأبوظبي
19 ديسمبر 2022 16:47

استضاف مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي برنامج مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية "أوبريشن سمايل" لتنفيذ 15 إجراءً جراحياً على أطفال رضع بعمر ستة أشهر وما فوق والشباب البالغين ممن يعانون من حالات الشفة الأرنبية والشق الحلقي.
وتم إجراء العمليات الجراحية في أواخر نوفمبر الماضي في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي الذي أتاحت مرافقه لجميع المرضى إتمام مرحلة التعافي.
وخصصت الفرق الطبية في المستشفى بما في ذلك أطباء التخدير والأطباء وكوادر التمريض وموظفي الدعم الوقت والموارد اللازمة ليتمكن هؤلاء المرضى الصغار من الاستفادة من الإجراءات الجراحية ذات المستوى العالمي التي يجريها الفريق الطبي لمؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية.
وقال الدكتور خورخيه غوزمان الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي "تندرج هذه المبادرة في إطار مسؤوليتنا الاجتماعية الرامية لمد المجتمع بشتى سبل الدعم الممكنة وحرصنا على تكثيف التعاون مع المجموعات الخيرية على غرار مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية وبفضل امتلاكنا للبنية التحتية الطبية الضرورية وفرق الرعاية السريرية التي لا يتوانى أفرادها عن تقديم شتى أنواع الدعم والفرق الطبية المتخصصة والقادرة على إحداث الفارق المنشود نؤمن في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بضرورة تولي مسؤولياتنا ودعم هذه الإجراءات الجراحية الكفيلة بالارتقاء بنوعية حياة هؤلاء المرضى الصغار وتقديمها لأكبر عدد ممكن من هؤلاء المرضى في دولة الإمارات وخارجها".

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