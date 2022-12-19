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الإمارات

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قوات الأمن شمال العراق

وزارة الخارجية والتعاون الدولي
19 ديسمبر 2022 15:58

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوات الأمن العراقية شمال جمهورية العراق وأسفر عن مقتل عدد من عناصر الأمن وإصابة آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات مع كافة الإجراءات التي يتخذها العراق الشقيق لحماية سيادته وأمنه واستقراره، ووقوفها إلى جانبه في مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.

وعبّرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيقة، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
 

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