أبوظبي تختار تحالفاً فرنسياً لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنارة الطرق الموفرة للطاقة
أبوظبي تختار تحالفاً فرنسياً لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنارة الطرق الموفرة للطاقة
19 ديسمبر 2022 15:56
أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، اختيار تحالف فرنسي، يضم «شركة إي دي أف» و«شركة إنجي» لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع المشترك بين القطاعين العام والخاص لإضاءة الطرق في إمارة أبوظبي بتقنية «إل إي دي» ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، بعد أن تقدم الائتلاف الفرنسي بعرض مشترك تحت اسم «نجوم»، مناصفة بين الشركتين، لتنفيذ المشروع في عاصمة دولة الإمارات.
وتشمل المرحلة الثانية من المشروع، الذي يعد جزءاً من برنامج إضاءة الطرق في أبوظبي، تمويل وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة 133،473 وحدة إنارة موفرة للطاقة في الإمارة، حيث سيسهم المشروع في توفير ما يصل إلى 2400 مليون كيلو واط/ساعة، ما يعادل خفض الاستهلاك بنسبة 74%، على امتداد فترة الامتياز للمشروع البالغة 12 عاماً.
وقال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "يأتي استكمال المرحلة الثانية من عطاء إنارة الطرق بتقنية «إل إي دي» ليجسد قوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، والتزامنا بدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية. وستؤدي الشراكة مع دائرة البلديات والنقل إلى خفض كبير في استهلاك الطاقة في البنية التحتية لإضاءة الطرق في الإمارة، ما يسهم على نحو كبير في تحقيق أهداف الاستدامة الطموحة لدولة الإمارات."
من جانبه، قال د. سالم الكعبي، مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل: "نتطلع إلى إحراز مزيد من التقدم في هذا المشروع ليتسنى لنا مراجعة نسب الخفض في استهلاك الطاقة الناتجة عن إضاءة الطرق بتقنية «إل إي دي» الموفرة للطاقة. وسيتيح لنا هذا المشروع، بفضل التعاون الفاعل بين القطاعين العام والخاص، تلبية أعلى معايير السلامة في الطرق، وسنكون قادرين على الارتقاء بجودة حياة أولئك الذين يقطنون هذه المناطق ويسافرون في أنحائها. وسيمضي فريقنا قدماً في التعاون مع جميع الأطراف خلال تنفيذ هذا المشروع الهام في إمارة أبوظبي."
تم طرح المشروع وفقاً لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، والدليل الإرشادي لمشاريع الشراكة التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، وسياسة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. وجاء توقيع دائرة البلديات والنقل على اتفاقية الشراكة مع شركة "إي دي أف" وشركة "إنجي" بعد تقييم شامل من ثلاث مراحل للعروض المقدمة من مقدمي العطاءات المتأهلين مسبقاً، حيث قدم التحالف الفرنسي المختار أفضل الحلول التقنية، وسينفذ المشروع على خمس مراحل تغطي مناطق جغرافية أصغر في جميع أنحاء أبوظبي، وذلك لضمان أعلى معايير الكفاءة والاستدامة.
وقال لوك كوتشلين، المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة "إي دي أف" في منطقة الشرق الأوسط: "تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية، بين تحالف شركتي "إي دي أف" و"إنجي" ودائرة البلديات والنقل - أبوظبي، إلى تقديم حلول مستدامة لإنارة الطرق، والارتقاء بجودة وأداء ومرونة البنية التحتية للإضاءة في إمارة أبوظبي. وستقدم شركة الكهرباء الفرنسية، من خلال هذا المشروع، خبراتها الواسعة ومعارفها في الحلول الذكية للمدن لدعم أهداف دولة الإمارات في تخفيض استهلاك الطاقة المحددة في المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050."
من ناحيته، قال إيان هارفيلد، مدير عام شركة "إنجي" لحلول الطاقة: "يعد مشروع الإضاءة في أبوظبي نموذجاً مثالياً لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الإقليمية المستقبلية، إذ أن نظام التصميم والتمويل والتركيب والعمليات لهذا المشروع يقدم قيمة حقيقية للبلديات من خلال توفير مبالغ كبيرة تنفق على استهلاك الطاقة، واستثمارها في مشاريع تطويرية أخرى في المجتمع. وستضمن خبراتنا العالمية والإقليمية في مجال الطاقة والبنية التحتية أعلى مستويات الجودة والتنفيذ. ونتطلع للعمل في مشاريع أخرى مماثلة داخل المنطقة وخارجها."
يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الهيئة الحكومية المسؤولة عن إدارة وتسهيل وتطوير وطرح جميع مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، وذلك بما يتماشى مع تفويضه لدعم استثمارات القطاع الخاص في الإمارة. لمعرفة المزيد عن مشاريع البنية التحتية لمكتب أبوظبي للاستثمار، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.investinabudhabi.gov.ae/en/Infrastructure-Partnerships.
وتحرص دائرة البلديات والنقل على تشجيع الاستثمار في الإمارة من خلال نسج الشراكات البناءة مع القطاع الخاص، وتسهيل إقامة المشاريع في مجال خبراتها عبر التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان التكامل وتبادل المعارف.