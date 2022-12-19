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الإمارات

محمد بن راشد: ندعم التحركات الدولية لضمان التدفق الحر للسلع والخدمات بين مختلف دول العالم

محمد بن راشد
19 ديسمبر 2022 15:04

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن 164 دولة في منظمة التجارة العالمية ستعقد محادثات تطوير التجارة العالمية في بداية العام 2024 في دولة الإمارات.

وقال سموه: نرحب بمنظمة التجارة العالمية.

وأكد سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر دعم كل التحركات الدولية التي تضمن التدفق الحر للسلع والخدمات بين مختلف دول العالم وتحمي مستقبل التجارة العالمية.

 

 

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