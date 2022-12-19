محمد بن زايد: الإمارات في قلب خريطة التجارة الدولية وجسر بين أركان العالم
محمد بن زايد
19 ديسمبر 2022 14:50
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" أن دولة الإمارات تقع في قلب خريطة التجارة الدولية وتمثل جسراً بين أركان العالم.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر:"تقع دولة الإمارات في قلب خريطة التجارة الدولية وتمثل جسراً بين أركان العالم.. ونواصل تعزيز هذه المكانة عبر شراكات مستدامة..وفي عام 2024 نستضيف المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وسنعمل إلى جانب 164 دولة، على إطلاق حقبة جديدة من حرية التجارة لخير الإنسانية".