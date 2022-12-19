الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة أبوظبي تضبط 159 متسولاً وتحذر من أساليبهم الاحتيالية

شرطة أبوظبي تضبط 159 متسولاً وتحذر من أساليبهم الاحتيالية
19 ديسمبر 2022 09:23

ضبطت شرطة أبوظبي  159 متسولاً خلال الفترة من 6 نوفمبر ولغاية  12 ديسمبر الجاري على مستوى إمارة أبوظبي، مؤكدة استمرار جهودها  في التصدي لآفة التسول، التي تسيء للوجه الحضاري للمجتمع، باعتبارها من أشكال النصب المبطّن باتباع أساليب احتيالية مضللة. 

وأوضحت أن المتسولين يحاولون كسب تعاطف أفراد المجتمع من خلال اختلاق قصص مضللة لأخذ الأموال، محذرة الجمهور من تصديق أساليبهم التي يهدفون من خلالها للحصول على المنافع المادية والعينية بتلك القصص المفبركة التي يستجدون بها الجمهور  أمام أبواب المساجد أو في الأسواق والطرقات. 

وأكدت حرص مديريات الشرطة على تنفيذ حملات مستمرة  لضبط المتسولين للقضاء على هذه الآفة المرفوضة وحثت الجمهور على  التعاون والمساهمة الإيجابية مع الشرطة في الحد من ظاهرة التسول من خلال الابتعاد عن توزيع الصدقات والزكاة بشكل شخصي والتوجه إلى القنوات الرسمية والهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن حالات التسول عبر مركز القيادة والتحكم 999. 

أخبار ذات صلة
أبوظبي تستضيف بطولة «مدن» العالمية لأساتذة البادل في فبراير
بدعم من "الصحة – أبوظبي".. تعاون لتصنيع المنتجات الدوائية المتطورة في ‎أبوظبي
المصدر: وام
أبوظبي
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
الدخان يتصاعد من مكان الهجوم
عربي ودولي
تحرير رهائن ومقتل جميع محتجِزهم في باكستان
اليوم 17:23
مشروع براكة للطاقة النووية السلمية (من المصدر)
الاقتصادي
الطاقة النووية 2022.. إنجازات تعزز مسار التنمية الشاملة والحياد المناخ
اليوم 17:15
فينجر: مشكلة «المانشافت» في «البوندسليجا»
الرياضي
فينجر: مشكلة «المانشافت» في «البوندسليجا»
اليوم 17:15
شعار وزارة التربية والتعليم
الإمارات
للقبول المشروط في الجامعات... «التربية» تُعفي طلبة من متطلبات «إمسات»
اليوم 17:06
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
عربي ودولي
بوتين يدلي بتصريح بشأن مناطق أوكرانية ضمتها روسيا
اليوم 17:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©