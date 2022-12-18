«تريندز» يتعاون مع «محرم للسياسات العامة»

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، وشركة «محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي» سبل تعزيز التعاون البحثي بين الطرفين في المجالات العلمية المتنوعة، وخاصة ما يتصل بقضايا المناخ، واستعدادات الجانبين لقمة المناخ (COP 28) التي ستنعقد في موقع إكسبو دبي العام المقبل 2023.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عُقدت بين الجانبين في مقر تريندز في أبوظبي، حيث استعرض الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، ومصطفى محرم، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي»، بحضور مسؤولين من الجانبين، إمكانية إجراء بحوث ودراسات حول قضية المناخ والمشاركة في كوب 28، إضافة إلى موضوعات علمية واقتصادية متنوعة. وأشاد الدكتور العلي، بجهود شركة «محرم وشركاه»، الرائدة في مجال السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي، بنجاحها في تنظيم فعاليات مؤتمر المناخ (كوب 27) الذي انعقد مؤخرًا بشرم الشيخ. بدوره، ثمن مصطفى محرم، جهود مركز «تريندز» البحثية باعتباره واجهة عالمية وجسرًا معرفيًا عاليَ الموثوقية، كما أشاد بنتاجه البحثي من دراسات واستطلاعات رأي وبحوث وأنشطة، تنقل وتنشر المعرفة الموثقة وتدعم البحث العلمي والمهتمين بشكل عام.

وأعرب محرم عن سعادته للشراكة مع تريندز والتعاون معه في أكثر من مجال علمي وبحثي، خاصة فيما يتصل بالمجالات الاقتصادية والبيئية، ومجالات السياسات العامة، مؤكدًا أن هذا التعاون، يمثل نقلة نوعية في تعزيز شراكاتنا الإقليمية في مجال البحوث والاستشارات.

مذكرة تفاهم

يُذكر أن مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، وشركة «محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي» كانا قد وقّعا، على هامش قمة المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ، مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز سبل التعاون البحثي بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.