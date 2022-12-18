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الإمارات

«وام» تبحث تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية الروسية

محمد الريسي لدى زيارة مقر قناة «روسيا اليوم» في موسكو (وام)
19 ديسمبر 2022 02:08

موسكو(وام)

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بحث وفد وكالة أنباء الإمارات «وام» برئاسة محمد جلال الريسي مدير عام «وام»، مع مسؤولي عدد من كبريات المؤسسات الإعلامية في روسيا تعزيز التعاون المشترك في مجال التبادل الإخباري وبرامج التدريب للكوادر الإعلامية والاستفادة من الخبرات المشتركة، وذلك على هامش مشاركة «وام» في أعمال المؤتمر الدولي الذي عقد في موسكو. 
والتقى وفد «وام» إيكاترينا مافرينكوفا رئيس المحتوى والاستراتيجية في شركة رابتلي لبحث سبل التعاون المستقبلي، وفاريت مخمتشين عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية «روسيا - العالم الإسلامي»، وسيرجي ميخائيلوف مدير عام وكالة الأنباء «تاس» التي تم توقيع اتفاقية تعاون معها خلال فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام في أبوظبي، وفاسيلي بوشكوف مدير التعاون الدولي في وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك». وجرى خلال اللقاءات بحث الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات الإعلامية الروسية في مختلف المجالات المعنية بالعمل الإعلامي إضافة إلى استعراض مخرجات الكونغرس العالمي للإعلام ومشاركتهم النتائج. كما جرت مناقشة سبل التعاون المشترك لا سيما في ما يتعلق بميثاق «التسامح لوكالات الأنباء ووسائل الإعلام» حول العالم الذي أطلقته وكالة أنباء الإمارات «وام» بهدف تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك على صناعة محتوى إعلامي يرسخ ثقافة وقيم التسامح والحوار والتعايش وتقبل الآخر في المجتمعات وذلك انطلاقا من قيم الإمارات الراسخة في التسامح والأخوة الإنسانية. ورحب مسؤولو المؤسسات الإعلامية الروسية بالمشاركة في ميثاق «التسامح لوكالات الأنباء ووسائل الإعلام» من خلال محتوى إعلامي رصين يعكس قيم التسامح والتآخي والحوار والتي تشكل ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار والازدهار العالمي.. كما أشادوا بمخرجات الكونغرس. كما زار وفد «وام» مقر قناة (RT) الروسية. وأكد محمد جلال الريسي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز التعاون مع دول العالم كافة في مختلف المجالات انطلاقا من قيمها الراسخة في التسامح والسلام والتعايش والحوار بما يدعم مسارات التنمية المستدامة.

وام
وكالة أنباء الإمارات
محمد جلال الريسي
روسيا
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